Junior Cally durante lo show di Capodanno Mediaset: “Fanc**o la droga, viva la f**a”

Sembra che i trapper stiano facendo di tutto per turbare la serenità della popolazione tricolore.

Dopo le settimane di dibattito approsimativo sui testi di Sfera Ebbasta (dopo l’immane tragedia di Certaldo), è Junior Cally – trapper capitolino classe ’91 – a far discutere.

Durante la diretta di capodanno di Canale 5 condotta da Federica Panicucci (un sostanziale flop, doppiato dai risultati de ‘L’Anno che verrà’ condotto da Amadeus) il trapper mascherato – prima di congedarsi – ha salutato così: “Bari, fanc**o la droga, viva la fig* per sempre! Su queste ca**o di mani, Bari”.

Un messaggio anche positivo – soprattutto considerando le accuse mosse a Sfera da parte dell’opinione pubblica circa la propaganda della droga – ma sicuramente poco adatto alla prima serat adi Canale 5.

Immediata la presa di distanze della Panicucci: “Naturalmente chiedo scusa per le parole che sono state usate, evidentemente non sono in tono con la nostra serata e quindi ci scusiamo col pubblico a casa e anche con voi qui in piazza”.

Di seguito il video di quanto accaduto: