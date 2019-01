“Latte e Stelle” di Capodanno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 01 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

01 Gennaio 2019, Capodanno. Le previsioni astrali di Paolo Fox aprono con noi il nuovo anno con l’ormai consueta rubrica “Latte e Stelle”, in onda su LatteMiele.

Oggi corposo spazio alle anticipazioni che riguardano un po’ tutto l’anno, più che il classico oroscopo giornaliero al quale siamo abituati, dopo le attesissime anticipazioni che sono andate in onda ieri su Rai2 (qui il link per approfondire).

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete vive un 2019 di speranze, di ottimismo, di vantaggi. Qual è la grande differenza rispetto al 2018? Che tu Ariete che mi ascolti faticherai un pochino meno per ottenere le cose. Dico “un pochino” e non “meno” perché purtroppo resta questa dissonanza di Saturno che tu hai vissuto in maniera totale. So benissimo che durante l’estate del 2018 o sei stato male o hai avuto dei problemi sentimentali, o ci sono state addirittura delle tensioni in casa che ora però vanno dimenticate. Qual è la cosa bella di questo nuovo anno? È che l’effetto avventura, occasione, torna protagonista nella tua vita e questo è di grande rilievo. È una giornata, per esempio, già quella di oggi che inizia a darti un bel po’ di energia. Poi Marte, nel segno regala, se va bene, un Gennaio molto importante anche per i sentimenti. Tutto può essere rimesso in gioco in un anno che ti trova finalmente protagonista, anche a costo di qualche chiusura oppure di qualche piccola ansia perché le questioni di carattere lavorativo potrebbero essere gestite da un certo part-time che porta esitazione ma anche grande curiosità;

Toro. Il Toro nel 2019 mette a posto contenziosi aperti nel 2018, anche a costo di vendere qualcosa. Sai che a maggio c’è stata questa forte tensione, rivoluzione: avresti voluto mollare tutto a metà del 2018, poi sei tornato a più miti consigli. Un altro momento di esuberanza ci sarà nel maggio del 2019 quindi, evidentemente, le cose che stai facendo non ti piacciono più e allora questo 2019 ci fa trovare un Toro che non è più tradizionalista, conservatore, ma è diventato anche un po’ birichino tanto che le persone ti incontrano e dicono “Ma che hai fatto? Ti vedo un pochino più bizzarro, più arrabbiato”. Meriti veramente un premio perché hai tanta vitalità, perché hai tanti progetti in mente, e soprattutto nella seconda parte dell’anno ci sarà la possibilità di vivere grandi emozioni e grandi sensazioni. È un anno che permette di correggere il tiro anche se nel 218 c’è stata una separazione o un problema sentimentale;

Gemelli. Ai Gemelli raccomando di fare le cose con cautela non perché il 2019 sia un anno difficile ma perché qualcuno si ritroverà di fronte ad un rinnovo contrattuale non semplice, perché non bisogna dare per scontato questioni e situazioni che fino al 2018 sono andate avanti in maniera piuttosto fluida. Potresti anche tu decidere che alcune questioni non ti vanno più bene. Puoi anche avere dei buoni contatti ma intorno a te ci sono persone che non fanno più al caso tuo. Purtroppo devo dire che se questo lo stai vivendo in amore Gennaio sarà un mese un po’ pesante perché il primo mese del 2019 porta proprio a livello sentimentale la necessità di fare chiarezza e per qualcuno ci sarà bisogno di fare chiarezza in maniera molto, molto, pesante. È un anno bello per i sentimenti nella seconda metà;

Cancro. Il Cancro è vero che avrà Saturno in opposizione però a questa tensione ci è un po’ abituato perché Saturno è stato opposto anche nel 2018. Solo che nel 2019 alcuni nodi arrivano al pettine quindi non mi meraviglio se a primavera, aprile-maggio, tu sarai chiamato a rinnovare un accordo, un contratto, e potresti anche pensarci; oppure tu vorresti fare una cosa e qualcuno ti dirà “No, adesso non si può fare”, quindi qualche ostacolo c’è ma l’importante è non lasciarsi ghermire da questa situazione. E anche l’amore porta qualche dubbio, qualche esitazione. Chi è in bilico tra due storie già lo sa. È un anno, insomma, in cui bisognerà cercare a tutti i costi di trovare un buon equilibrio e sono sicuro che i Cancro, grazie alla grande sensibilità che posseggono innata, riusciranno a fare molto.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone strade aperte, solo che bisogna mettere a posto quello che il 2018 ha spazzato via e così come dal punto di vista economico ci sono stati dei problemi, o qualcuno nell’estate del 2018 addirittura è rimasto fermo, nel 2019 bisogna ripartire. Però un conto è ripartire da quota 100 per ottenere 200 e un conto è ripartire da zero e purtroppo qualche Leone si trova a dover ripartire da zero. Ma quale miglior stimolo, da parte delle stelle, è proprio questo perché a te piace stupire. Tu sei la persona che di punto in bianco recupera tutto quello che ha perso in sei mesi in sette giorni, quindi tornerà anche un grande vigore. Giove è favorevole. Gennaio, senza dover aspettare troppo, è già un mese molto importante per i sentimenti e per il lavoro. Favoriti i ruoli di comando: vuoi tornare in pista;

Vergine. Ti trovi in una condizione di forte agitazione nella prima parte del 2019. Se c’è un amore che non va, o un ex che rompe le scatole, evidentemente devi fare chiarezza. Nell’ambito del lavoro ti trovo molto più sereno o quantomeno pronto anche ad affrontare con più coraggio delle situazioni che non vanno più bene. Io penso, intanto, al futuro. Dico che, per esempio, a metà anno ci sarà un grande momento per te, così come a Novembre e Dicembre. Dicembre sarà un mese fortissimo per tutti i nati sotto il segno della Vergine. Tu mi dirai “Ma devo aspettare un anno?”? No, perché poi alla fine i risultati si ottengono anche prima, però se devi recuperare una storia, iniziare un nuovo progetto o un nuovo amore evidentemente ci vorrà qualche mese di preparazione. Evita la confusione, che non è tanto farina del tuo sacco ma è assorbita dall’esterno perché non si capisce come mai i Vergine si circondano sempre di persone un po’ fuori di testa;

Bilancia. La Bilancia in questo periodo ha bisogno di un po’ più di serenità. Spesso contraddici le tue stesse parole perché proprio tu che cerchi l’armonia, l’equilibrio, che non vuoi metterti in gioco in situazioni pericolose, alla fine tendi ogni tanto alla trasgressione. Vuoi vivere l’effetto emozione. Ho spiegato altre volte che la Bilancia ama le sicurezze però poi alla fine è un segno d’aria, si lascia trascinare da tutto ciò che sicuro non è. A fine anno alcuni segni hanno la tendenza a formulare una sorta di bilancio di quello che è successo negli ultimi mesi e tu hai già fatto un bilancio a Dicembre di quello che è utile o non è utile portare avanti nel 2019. Cambiare l’ambiente in cui ti trovi: questa sarà una condizione essenziale, voluta, per stare meglio;

Scorpione. Lo Scorpione ha un buon anno. Mi piace anche il fatto che sia nato con la Luna nel tuo segno zodiacale. C’è un po’ di fatica arretrata, questo sì, ma d’altronde quale Scorpione non si sente stanco. Lo Scorpione è un segno che lotta, lotta in continuazione. A volte sei attratto quasi in maniera inesorabile dai problemi, dalle discussioni. Cerca di abbandonare terreni pericolosi, sconnessi, perché questo è un anno in cui devi iniziare a dare spazio alla serenità. Per esempio, per quanto riguarda l’amore, tutta la seconda metà dell’anno sarà molto importante. Chi si aspetta un cambiamento nel lavoro, chi vuole fare valere la propria professionalità, avrà una sorta di occasione dopo l’estate. In generale possiamo parlare di un anno forte anche per chi ha un’attività in proprio perché Giove, per esempio, favorisce l’acquisizione di beni e chi ci sa fare potrà chiudere il 2019 con qualche soldo in più;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Possiamo dire al Sagittario che questo è un anno pieno di occasioni. Poi, come ricordo spesso, non è detto che si colga nel senso che l’astrologia dice che questo è un buon anno ma poi sei tu che devi agire e non bisognerà aspettare neanche tanto perché Gennaio, per esempio, è già un primo mese in cui qualche occasione potrà essere colta al volo. È un bel cielo, un cielo di libertà. Chi è rimasto troppo chiuso in certi confini vorrà scavalcarli. È chiaro che bisognerà tagliare anche i rami secchi e questo costerà qualche privazione, qualche no, forse anche un allontanamento da situazioni e persone che ormai non fanno più al caso tuo;

Capricorno. A te piace programmare, progettare, non certo a breve scadenza, quindi è probabile che tu ti sia messo in testa entro sei mesi- per esempio- di portare avanti un progetto che riguarda un’attività e direi di andare avanti, assolutamente, perché continua il transito interessante, costruttivo di Saturno, che ha già varcato il tuo segno nel 2018. Si è trovato talmente bene che ha deciso di restare anche nel 2019, più o meno nello stesso luogo zodiacale, e allora forza, coraggio. Costruzioni in vista e una fine dell’anno che promette bene sia per l’amore sia per il lavoro. Le relazioni sentimentali possono riprendere quota anche dopo una separazione;

Acquario. L’Acquario vive una condizione un po’ stressata. Esce dal 2018 non dico con le ossa rotte però dal punto di vista economico con qualche frustrazione in più ed è probabile che alcuni desideri di libertà e alcuni progetti di lavoro non siano immediatamente applicabili proprio perché mancano le risorse. Diciamo intanto che bisogna superare questa fase di apatia e tensione che Dicembre 2018 ha portato anche in amore e Gennaio, da questo punto di vista, sarà un mese che farà da spartiacque quindi torna la voglia di fare, torna la voglia di programmare, quella genialità, quella creatività che sono sempre il passaporto dell’Acquario. Aiuta ad andare lontano, a varcare ogni confine. Le coppie che hanno resistito agli ultimi mesi possono recuperare e già Gennaio è un mese che appunto porta buone risorse per quel che concerne il lavoro. Un po’ di attenzione alle finanze, non tanto perché il 2019 sarà un anno povero da questo punto di vista ma perché il 2018 ha tolto parecchie risorse;

Pesci. Il 2018 saluta il segno dei Pesci con una grande speranza: quella che il 2019 funzioni un pochino meglio soprattutto a livello sentimentale, perchè molti nati sotto questo segno zodiacale hanno avuto dei problemi. Io credo che tu abbia avuto anche un momento di grande disagio alla fine dell’anno e Gennaio, tra l’altro, da questo punto di vista, non è che sia proprio galantuomo. È un mese un po’ particolare quello che stiamo vivendo. Il segno dei Pesci è al centro di una piccola agitazione, tensione, che riguarda proprio il rapporto con gli altri. Se una storia non va sarà bene parlare. Come ho spiegato ultimamente sei a caccia delle tue radici, di emozioni vere, quindi non ti va più di fingere, di guardare una persona e dire “tesoro, ti amo” quando poi pensi che questa persona ha un ruolo importante nella tua vita ma solo perchè la vedi e la frequenti da troppo tempo. Certo, non bisogna neanche cedere alle emozioni dell’ultim’ora perché questo è un anno che porta qualche piccola trasgressione, magari anche per vendetta: se qualcuno ti ha dimenticato così gliela fai pagare. Il cielo del lavoro è intrigante e molto importante via via che ci avviciniamo alla fine dell’anno, quindi un periodo- quello iniziale- un po’ teso per i sentimenti, poi grande liberazione e avremo addirittura una fine del 2019 molto importante per chi vuole cambiare vita; quindi un anno in crescita, certamente di grandi trasformazioni.

