Come sarà l’anno nuovo? L’oroscopo del 2019 di Paolo Fox segno per segno

Come sarà il nuovo anno? L’oroscopo del 2019 di Paolo Fox da ‘I Fatti Vostri’

Per la felicità dei nostri lettori che quotidianamente leggono sulle nostre pagine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox (ad esempio, potete leggere qui quelle della settimana con tanto di classifica dei segni) vi proponiamo quest’oggi in diretta l’oroscopo dell’anno nuovo, con le previsioni di Paolo Fox.

Di seguito le previsioni di Paolo Fox per il 2019 (anno in cui ci apprestiamo ad entrare) date nel corso della puntata odierna dei ‘I Fatti Vostri’.

Ariete: anno pieno di variabili ma fortunato perché Giove accompagna fino alla fine. Periodo importante durante l’estate, specialmente in luglio. Un nuovo amore potrebbe nascere ad agosto. Da un punto di vista lavorativo, importante risolvere eventuali problemi entro novembre. Per quanto riguarda la fortuna: mesi faticosi a novembre e prima dell’estate.

Toro: cambio esistenziale già iniziato nel maggio del 2018, che si completrà a maggio 2019. Il 2019 sarà un anno con Saturno favorevole, con mesi di grande forza e la possibilità di grandi cambiamenti. Uno dei mesi più poderosi sarà dicembre, fra un anno. Siate molto forti nelle vostre scelte. Anno che permette cambi di abitazione e d’ufficio.

Gemelli: primi mesi un po’ al rallentatore. Tra gennaio ed aprile rischio “austherity”. Giove in opposizione, sarà importante portare avanti dei progetti a lunga scadenza piuttosto che guardare le piccole cose. Amore non da trascurare. I primi mesi dell’anno potrebbero portare nelle coppie in crisi momenti di allontanamento. Giugno, luglio ed agosto ideali per nuove relazioni.

Cancro: Saturno in opposizione? Molti dicono così e sarà un anno in cui non bisogna rimandare certe situazioni, da affrontare con coraggio. Difficoltà a lavoro a inizio dell’anno e in primavera sarà il momento di dover decidere cosa fare della propria vita. Saturno non è un blocco ma è un ostacolo – non per forza insormontabile – da superare. Mesi decisivi giugno e luglio per l’attività. Mesi ideali per i sentimenti in estate e a settembre. Mese sottotono a febbraio.

Leone: quest’anno domina la scena. Il segno del Leone non si ferma mai e nonostante gli ostacoli riesce ad ottenere risultati. Primi mesi dell’anno importanti per il lavoro, ci sarà possibilità di guadagnare di più. Sarà un periodo fortunato: se avete progetti nel cassetto potete pure uscirli fuori e condividerli con qualche persona. Potrebbero esserci successi sia da un punto di vista lavorativo che da un punto di vista personale. Anno fertile anche per le idee.

Vergine: Giove è dissonate e l’avvio dell’anno sarà complicato, dovendo combattere con qualche problematica burocratica – finanziaria – commerciale. Attenzione a tensioni che si potrebbero creare in famiglia o nella coppia per motivi finanziari. interessante il mese di maggio per quanto riguarda la professione. Tra ottobre e dicembre arriverà tutto ciò che non è arrivato durante l’inizio dell’anno.

Bilancia: sarà l’anno dell’austherity. Ma non da un punto di vista economico (non solo), piuttosto da un punto di vista delle relazioni. Fate attenzione a chi avete attorno e verificate se attorno avete le persone giuste. Gennaio e marzo sono mesi di piccole lotte anche a livello lavorativo, potrebbero esserci trasformazioni sul posto di lavoro. Dal punto di vista sentimentale, in eventuali legami con Vergine o Gemelli potrebbero esserci conflitti e si suggerisce di attendere la primavera per risolvere i problemi.

Scorpione: ottimo periodo lavorativo ad inizio anno, specialmente intorno a maggio (qualche momento di tensione durante l’estate per poi chiudere l’anno in grande stile, magari con qualche soldo in più). Da un punto di vista sentimentale sarà un periodo di stasi, specialmente se si esce da una relazione. Giugno e luglio in tal senso saranno ottimi per trovare nuove relazioni.

Sagittario: dovrebbe essere un buon anno, saranno diversi i mesi favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro tra aprile e maggio nuove opportunità (specie nel caso di un ottimo curriculum alle spalle), per quanto riguarda i sentimenti un’ottima annata, tranne qualche frizione intorno a maggio. C’è la possibilità di cambiare città, seguire anche più progetti contemporaneamente. Anno di grandi risultati. Un anno fertile.

Capricorno: l’anno scorso è stato l’anno del transito di Saturno, con responsabilizzazione del segno. Saturno continua a transitare. State lavorando a un grande progetto. Voi fate tutto da soli, provate ad eliminare l’influenza degli altri per realizzare al meglio i progetti. Questo è l’anno in cui si potranno reliazzare questi progetti. Belle le stelle di aprile e belle le stelle da agosto in poi: seconda parte dell’anno con bei sentimenti.

Acquario: il fatto che Giove non sia più contrario è già un buon risultato. Maggio e giugno mesi di grande svolta. Svolta necessaria a maggio, quando l’Acquario si renderà conto che è il momento di svoltare e magari iniziare un nuovo progetto e staccare i ponti. Giugno un mese decisivo anche da un punto di vista sentimentale. Molti acquario chiuderanno l’anno con qualche soldo in più, il che non è male.

Pesci: si parte bassi in amore ma si recupera verso maggio. C’è chi ha avuto problemi, due persone nella mente e situazioni di questo tipo: qualcosa di nuovo ci sarà specialmente in primavera. Da marzo a giugno periodo di forza. Pesci sfiduciati che giocano a fare le vittime. Da dicembre Giove e Saturno però saranno favorevoli sembra che il 2020 potrebbe essere il vostro anno. Fertilità tra l’autunno e l’inverno: avrete grandi idee. Attenzioni a non chiudere relazioni di lavoro che possono essere importanti e voi.

Potrebbe interessarti anche: La classifica settimanle dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 31-12-2018 al 06-01-2019