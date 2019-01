Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 1 gennaio 2019

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 1 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 1 gennaio 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 Roberto Bolle Danza con me, Arte sublime, ma anche tanta leggerezza e ironia restano gli ingredienti principali di uno spettacolo che quest’anno si avvale ancora di più della sinergia con le più moderne tecnologie visual in real time che calano letteralmente la danza classica nella contemporaneità. Su Rai 2 va in onda Come d’incanto, Una regina cattiva caccia la principessa Giselle dal magico mondo di Cartoonia e finisce a New York, qui sara’ costretta a confrontarsi con una realta’ del tutto differente e cambiera’ molti dei suoi punti di vista, compreso quello sull’amore…

Braveheart – Cuore impavido va in onda su Rai 3, William Wallace torna in Scozia dopo molti anni. Il re di Scozia è morto e re Edoardo I d’Inghilterra si è insediato al suo posto. Dopo la morte del padre e l’assassinio della moglie, Wallace tiene testa agli oppressori inglesi guidando la sua patria attraverso la lunga e sanguinosa guerra di liberazione.. Su Rete 4 torna Il segreto, Elsa e’ vicina alla liberta’ quando le lenzuola annodate per calarsi dalla torre si lacerano facendola precipitare nel vuoto. Julieta ribadisce a Prudencio che tra loro non potra’ mai esserci nessun rapporto, tranne la complicita’ per trovare l’assassino di Saul.

Sings va in onda su Canale 5, Buster Moon, è un koala con una grande passione per il canto. Decide di indire un concorso canoro per racimolare i soldi necessari a salvare il suo teatro dal fallimento. Su Italia 1 va in onda Independence Day, Spettacolo natalizio, comico ed emozionante, con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius. Il socio va in onda su La7, Il neoavvocato Mitch McDeere, rifiuta le offerte di importanti studi legali per entrare in una oscura societa’ di Memphis, in vista di un brillante futuro. Presto inizierà a vivere nel benessere. Ma la medaglia ha sempre due facce…

Su Tv 8 va in onda Noah, Noah continua ad avere delle visioni su un apocalittico diluvio. Decide di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sopravvivenza della sua famiglia e inizia la costruzione di una gigantesca arca.

Su Iris va in onda L’albero degli impiccati, La corriera è stata assalita dai banditi. Gli uomini del luogo organizzano una battuta e portano in salvo Elisabeth, una ragazza europea, rimasta cieca in seguito alla scossa nervosa ed alle sofferenze. A curarla con amore è il medico Frail, lei si innamora di lui ma non viene ricambiata. Quel che resta di mio marito va in onda su Cielo, Mentre si dirigono in California, tre amiche hanno l’opportunità di riscoprire la loro amicizia e di vivere nuove avventure lontane dalla piccola città in cui sono cresciute.

Rai 1

21:25 – Roberto Bolle Danza con me

01:15 – TG1 NOTTE

Rai 2

21:05 – Come d’incanto

22:55 – Pocahontas

Rai 3

21:15 – Braveheart – Cuore impavido

00:35 – Cultura Save the Date

Rete 4

21:25 – Il segreto

22:30 – Una vita

Canale 5

21:21 – Sing

23:23 – Capodanno a New York

Italia 1

21:25 – Independence Day

00:20 – Il domani che verra’

La 7

21:15 – Il socio

00:20 – A civil action

Tv 8

21:30 – Noah

00:00 – Water Horse – La leggenda degli abissi

Iris

21:00 – L’albero degli impiccati

23:11 – La legge del capestro

Cielo

21:15 – Quel che resta di mio marito

23:15 – Polyamori

