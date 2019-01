Chi è Ginevra Francesca Sozzi, la brunetta del flirt, smentito, con Nainggolan

Il calciatore belga dell’Inter Radja Nainggolan è stato al centro delle polemiche per via dei continui ritardi agli allenamenti che gli sono costati anche il posto da titolare nella penultima uscita dei nerazzurri. Il centrocampista ex Roma è stato anche multato dalla società e rischia di finire ai margini della rosa qualora questi atteggiamenti non vengano smussati.

Nel frattempo si sono sparse voci su una vita sregolata, lontana da quella campo e casa che la maggior parte dei calciatori sono costretti a tenere per rendere al meglio. A queste voci se ne sono aggiunte altre su una presunta crisi matrimoniale con la moglie Claudia (conosciuta negli anni in cui militava al Cagliari). La crisi, secondo quanto scritto su ‘Dagospia‘, sarebbe stata causata da un’infatuazione per Ginevra Francesca Sozzi, promoter 28enne di Milano che in passato ha avuto una relazione con l’asso argentino della Juventus Paulo Dybala. La notizia è stata prontamente smentita dal calciatore dell’Inter: “Alla faccia degli articoli…” – scrive infatti Radja sotto una foto in cui si bacia con la moglie- “Incredibile!”.