“Collateral Beauty”, trama e cast del film in onda su Canale 5

Con l’arrivo del nuovo anno, la Rai e Mediaset regalano ai telespettatori delle interessanti Prime tv che arricchiranno, per tutti i dodici mesi di questo 2019, il palinsesto televisivo.

Si inizia questa sera con “Collateral Beauty”.

“Collateral Beauty” è un film del 2016, diretto da David Frankel. Il film, appartenente al genere drammatico, vanta un cast di tutto rispetto, nel quale spiccano grandi nomi della recitazione, quali Will Smith, protagonista della pellicola, Edward Norton, Kate Winslet, Helen Mirren e Naomie Harris.

Nonostante il cast d’eccellenza, il film non ha ottenuto il favore della critica. Con un budget di 36 milioni di dollari, ne ha incassati appena 76. Ma vediamo, insieme, la trama del film. Howard è un manager, di successo, il migliore della sua azienda, che subisce un gravissimo lutto: la perdita di sua figlia di sei anni. L’uomo, a causa del lutto, non riesce a tornare a vivere la sua vita di tutti i giorni. Colleghi ed amici vengono a conoscenza del fatto che Howard abbia scritto delle lettere, indirizzate al tempo, all’amore e alla morte. Il gruppo di amici decide, cosi’, di assoldare dei teatranti che hanno il compito di impersonare le entità astratte e stabilire un dialogo con Howard, in modo che capisca che la sua vita non è finita e deve andare avanti.

Deludente, almeno per quanto concerne gli incassi ed il giudizio della critica, nelle sale cinematografiche, “Collateral Beauty” riuscirà ad essere un successo televisivo? Appuntamento a questa sera su Canale 5!

Maria Rita Gagliardi