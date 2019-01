Il principe Harry rinuncia all’alcol e alla caffeina per amore di Meghan Markle

Si sa, per amore si è disposti a fare qualche piccolo sacrificio ed è esattamente ciò che ha deciso di fare il Principe Harry per la sua Meghan Markle.

Meghan, nota per essere una salutista, ha messo a dieta il marito, bandendo tassativamente dalla sua alimentazione alcol, caffè e tè, obbligandolo a bere solo acqua minerale e a seguire un regime alimentare più equilibrato e alcune sessioni di esercizi fisici. Cosi’, smessi gli eccessi che hanno contraddistinto la sua adolescenza, Harry, alla messa di Natale dello scorso 25 dicembre, è apparso decisamente più magro. Una fonte anonima ha rivelato a “Express” che Harry si starebbe dedicando anche allo yoga, grande passione di Meghan:

“Mangia bene, non avvelena il suo corpo, fa esercizi, pratica un po’ di yoga ed è molto più felice”.

Non è la prima volta che Meghan corregge le abitudini alimentari di Harry. Già durante il fidanzamento gli aveva chiesto di limitarsi con l’alcol e di avere uno stile di vita più sano per aumentare le possibilità di avere un bambino. Meghan, come sappiamo, è in attesa di un bebè ed Harry sarà sicuramente un padre amorevole ed in forma.

Intanto, continuano a rincorrersi le voci secondo le quali tra Meghan e la famiglia reale continui a tirare aria di maretta, in particolare tra Meghan ed il cognato William. Durante la camminata dei “Fab Four”, pare che William abbia letteralmente snobbato la cognata che si era rivolta a lui chiedendogli qualcosa. Seguendo la sequenza di alcuni frame di un video che ha fatto il giro del mondo, sul Web, William avrebbe, forse, finto di non sentire, preferendo sistemarsi la sciarpa, piuttosto che parlare con Meghan. I rapporti sono davvero cosi’ tesi?

Maria Rita Gagliardi