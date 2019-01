“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Anche oggi 2 Gennaio andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ci sono talmente tante iniziative in ballo per il tuo segno che non posso che essere più che ottimista. Poi, se hai ascoltato le mie indicazioni per il 2019 ho ripetuto, ho ribadito che questo appena iniziato è un anno anche di rivalsa. Certo, non privo di fatiche perché Saturno sarà sempre contrario, però il fatto di avere Giove favorevole vuol dire che tu hai più voglia di fare. magari potrai cogliere al volo diverse occasioni. Non bisogna neanche aspettare troppo perché già Gennaio è il mese che fa per te. Grande energia anche in amore;

Toro. È un oroscopo che mi piace perché stai affrontando tante situazioni di petto, com’è d’altronde nella tua natura perché non sei il tipo codardo che si nasconde o che delega gli altri. Quando devi dire o fare qualcosa ti mostri e parli in prima persona. Novembre è stato un mese pesante. È passato del tempo da allora ma qualcuno deve sanare delle ferite. C’è anche chi ha dovuto, a malincuore, vendere o fare un grande cambiamento nella propria vita per evitare i problemi; infatti se il 2018 è stato un anno conservatore, anche dal punto di vista economico, il 2019 sarà un anno un pochino più generoso;

Gemelli. I Gemelli hanno un classico modo di affrontare i problemi: quando si presentano iniziano a ragionare, a trovare soluzioni. Solo che adesso, evidentemente, nella tua vita ci sono un po’ di tensioni di troppo. Magari hai ragionato poco su quello che dovevi fare e adesso ci sono una montagna di difficoltà da sbrogliare e se in amore queste difficoltà sono superiori al previsto non è un caso, tanto che Gennaio inizia con qualche sospetto, qualche dubbio. Invito chi ha dei problemi a stare attento;

Cancro. Un po’ meno carico a livello sentimentale questo mese di Gennaio rispetto a Dicembre, quindi è probabile che una storia nata in maniera fumosa qualche settimana fa adesso sia diventata un po’ meno importante. Lo dico, in particolare, a chi ha una storia che va avanti da anni ma magari si è distratto. Capita nella vita, non dico di tradire ma magari di guardare qualcun altro. Chi è in dubbio tra due storie deve stare attento. Probabile che la tradizione, la storia, il passato, ti portino verso una persona mentre dentro il tuo cuore si agita un’emozione diversa.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve contare su queste stelle. Non è che le cose cadono dal cielo. Quante volte te l’ho detto: l’astrologia rivela i periodi migliori, i periodi in cui le occasioni possono essere colte al volo; poi se penso al 2018, anno in cui qualcuno addirittura si è dovuto fermare durante l’estate per problemi fisici, personali, ora quantomeno c’è più facilità nel fare le cose. Ecco perché sono convinto che questo Gennaio inizi già a dare dei frutti buoni. In amore, di recente, ci sono stati problemi. Gennaio li risolve. Potresti anche pensare ad un’altra persona. Ricordo che Gennaio sarà un mese che permetterà anche di ratificare nuovi contratti, non solo dal punto di vista sentimentale ma anche lavorativo;

Vergine. La Vergine in questa parte centrale della settimana si chiude un pochino a riccio. Chi sta vivendo i rapporti migliori, nonostante queste stelle abbastanza polemiche, cerca di fare buon viso a cattivo gioco ma fino a quando? Gennaio è un mese che rivela quante imprudenze sono state commesse in amore e soprattutto se ci sono dei fastidi. Quindi tu potresti pensare che una persona è dalla tua parte e poi, improvvisamente, renderti conto che non è così. Attenzione nei rapporti con Sagittario, Pesci e Gemelli: questo vale anche per il lavoro;

Bilancia. Che la Bilancia stia uscendo da un 2018 faticoso l’ho detto tante volte. Addirittura c’è chi si è mangiato le mani perché ha pensato che si è sbagliato nell’effettuare un cambiamento, nell’aver detto sì ad un certo progetto, e potrebbe già cambiare nella seconda parte del 2019. Diciamo che tutto è in embrione. L’amore è protetto in questi giorni: è un momento giusto per giurare amore eterno o quantomeno per rivelare le proprie emozioni;

Scorpione. Lo Scorpione vive un anno di grandi scelte che si fanno sentire già in questo mese di Gennaio. Tra l’altro, sabato e domenica sono giornate di forza con una Luna che invita ad amare. Buon auspicio è stato tratto dal fatto che la Luna ha iniziato il percorso il 1° Gennaio proprio nel tuo segno zodiacale, come se questo fosse un anno di rinnovamento ma anche di liberazione, per esempio, se sei stato male, se hai avuto delle difficoltà fisiche. Grande oroscopo per quelli che vogliono recuperare l’amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario si trova in una condizione di forza, è evidente, perché ci sono talmente tante stelle positive, vantaggiose, a Gennaio che addirittura il problema potrebbe essere quello di avere troppi orizzonti da scrutare. Quale è quello più libero? Il dilemma è proprio questo perchè quando abbiamo un cielo che comincia a rispondere alle nostre richieste possono arrivare più proposte, più emozioni. Allora attenzione a non fare caos. In ogni modo le stelle dicono che è arrivato il momento giusto. Innamorarsi all’improvviso? È possibile;

Capricorno. Ti trovo più motivato del solito, poi raddoppia questa presenza di Saturno nel segno che hai già avuto nel 2018. Sta tanto bene a casa tua che ha deciso di non muoversi e d’altronde non potrebbe essere diversamente dal momento che Saturno è il tuo governatore. Quel Saturno che ogni tanto ti spinge ad essere un pochino più riflessivo, magari anche un po’ solitario, per riflettere e pensare a quale sia la giusta strategia da attuare nel corso dei prossimi mesi. Un cruccio? Quello di non essere stato ricompensato per come meriti. Attenzione alle polemiche;

Acquario. Per l’Acquario tre giorni interessanti. Tu hai una grande voglia di riconquistare il cuore di una persona, e non escludo che finalmente Gennaio porti questa possibilità. Le coppie che non hanno avuto un grande problema da risolvere a Dicembre possono tornare a più miti consigli. Marte, Giove e Luna favorevoli certificano la tua grande voglia di fare e anche grande voglia di innamorarti, di fare l’amore. Torna la passionalità, il desiderio. L’Acquario spesso vive delle emozioni trasgressive però quest’anno sarà l’anno anche dei rapporti concreti, quindi chi ha vissuto un po’ troppo libero certamente vorrà avere dei riferimenti più stabili;

Pesci. In questa parte centrale della settimana ricorda che meglio gestire le proprie emozioni con molta sincerità e questo cielo è un po’ particolare se ultimamente tu hai vissuto delle distrazioni. Un tradimento, un sospetto, della gelosia o semplicemente un po’ di stanchezza nel rapporto. Ecco, questi sono i mali che in qualche modo vanno evitati anche e soprattutto in questo particolare mese di Gennaio. Per quanto concerne il lavoro e le questioni di carattere pratico, recupero da sabato. Controlla un po’ anche l’energia che è in calo, magari non per colpa tua ma perché semplicemente ti sei dato tanto da fare nel corso di questi ultimi giorni.

