Matteo Renzi spiazza tutti: “Potrei tornare al Governo, orgoglioso di ciò che ho fatto”

Renzi: “Io al Governo? E’ possibile”

Matteo Renzi di nuovo al Governo? Uno scenario che potrebbe anche verificarsi nuovamente in futuro. Ad affermarlo è proprio l’ex premier, attualmente senatore nelle file del Partito Democratico, che sta cercando di rilanciarsi in un momento storico dove il consenso verso la Lega sembra crescere esponenzialmente.

In un’intervista rilasciata a “Oggi”, Matteo Renzi ha affrontato molte questioni che riguardano il PD e più in generale la situazione politica attuale. L’ex segretario dei “Dem” ha seccamente smentito l’ipotesi di una nuova scissione all’interno del partito.

“Referendum? Occasione persa per l’Italia”

“Non è una questione all’ordine del giorno. Roba da addetti ai lavori, fantapolitica”, ha detto Renzi, che poi ha individuato la sconfitta patita al referendum del dicembre 2016 come un passaggio decisivo: “Lì ho fatto la scelta di rimanere non più al governo ma di restare in campo – ha detto Renzi – Però la sensazione che ho provato andando a letto quella sera era per l’occasione persa dall’Italia”.

Ed è a questo punto che l’ex sindaco di Firenze ha precisato che in futuro potrebbe tornare di nuovo premier. “In fondo, alla fine al governo ci posso anche tornare – ha detto Renzi – Io sono molto fiero, felice e contento delle cose che ho fatto, anche degli errori e dei limiti”.