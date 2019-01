Previsioni del tempo inizio gennaio: finito Natale, arriva la “sciabolata” di gelo

Previsioni meteo inizio gennaio, i meteorologi avverto gli italiani: “Sta arrivando il gelo”

Concluso un dicembre anomalo con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, ad eccezione dell’ultima settimana dell’anno, questo inizio di 2019 si preannuncia decisamente meno mite già a partire da domani: giovedì 3 gennaio una prima ondata di gelo proveniente dal nord Europa colpirà il nostro Paese portando un generale abbassamento delle temperature e nevicate copiose su tutti i rilievi montuosi ed anche in basa quota.

Nevicate a bassa quota: ecco quali sono le regioni colpite

Le regioni che dovrebbero essere colpite da nevicate a bassa quota sono la Basilicata, la Puglia, l’Abbruzzo ed il Molise, possibili nevicate in alcune zone della Campania e nella parte tirrenica di Calabria e Sicilia. Il freddo gelido proveniente dal nord dovrebbe continuare anche venerdì, sabato e, dopo una pausa per l’Epifania, riprendere con veemenza lunedì 7 gennaio. Il crollo termico verrà avvertito principalmente nelle città del nord e centro Italia: le temperature più basse si registreranno a Milano, Bologna e Parma (domani previsti -4°), con queste ultime che subiranno un ulteriore abbassamento venerdì, quando la temperatura scenderà a -5°. Nonostante le temperature glaciali, nelle tre città più fredde d’Italia pare non siano previste nevicate (almeno per giovedì e venerdì).