Schumacher, la moglie Corinna rompe il silenzio: “Stiamo facendo il possibile”

Schumacher, la moglie Corinna rompe il silenzio

Nessuno ha mai potuto dimenticare il grande Michael Schumacher, straordinario campione di Formula 1, vincitore di tanti campionati alla guida della Ferrari. Specialmente gli sportivi italiani attendono sempre notizie sulla sua salute, nettamente compromessa da un incidente sciistico nel 2013.

Il trauma cranico riportato da Schumacher nell’incidente ha imposto un’assistenza continua da parte di un team di medici. Da quel giorno, sulle sue condizioni non è mai emerso alcun dettaglio.

Tuttavia, sua moglie Corinna ha rilasciato una dichiarazione pubblica in vista del suo cinquantesimo compleanno (domani 3 gennaio, ndr). Corinna ha detto ai fan che si sta facendo “tutto il possibile” per aiutare suo marito. “Siamo lieti e ringraziamo di cuore per voler festeggiare il 50esimo compleanno di Michael con lui e con noi. Potete star certi che è in buone mani e stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo”.

Una app per i 50 anni del campione

Per festeggiare il suo 50esimo compleanno, la famiglia rilascerà l’app ufficiale di Michael Schumacher, progettata come un “museo virtuale” interamente dedicato al celebre pilota.

Sulla scelta della famiglia di optare per la totale riservatezza, si è espresso anche l’ex direttore tecnico della Ferrari, Ross Brawn, che ha detto di concordare con questo approccio.