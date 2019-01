Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 2 gennaio 2019

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 2 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 2 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda Basta un paio di baffi, Sara, giovanissima e bellissima donna sogna di diventare una Chef ma per raggiungere il suo obiettivo dovra’ fare un compromesso con se stessa: indossare un paio di baffi. Pur di essere assunta nel ristorante dove ha sempre sognato lavorare, infatti, si finge un uomo. Pixels va in onda su Rai 2, Alieni intergalattici fraintendono il filmato di alcuni videogames classici come una dichiarazione di guerra contro di loro e decidono di attaccare la Terra, usando i giochi come modelli per i loro assalti…

Su Rai 3 va in onda La leggenda di un amore – Cinderella, Danielle dopo la morte del padre Auguste, è costretta a vivere con la matrigna baronessa Rodmilla e le due sorellastre, Marguerite e Jacqueline. Torna CR4 La repubblica delle donne su Rete 4, programma dedicato all’universo femminile. Su Canale 5 va in onda Collateral Beauty, Dopo la morte della figlia Howard non riesce più a vivere, I suoi colleghi e amici si preoccupano per lui e per l’azienda che gestisce.

Va in onda su Italia Uno Chiedimi Se Sono Felice, Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre aspiranti attori con un sogno nel cassetto: mettere in scena una rappresentazione del Cyrano de Bergerac. Aldo e’ fidanzato con la soffocante Silvana. Giacomo e’ un romantico che non si rassegna e Giovanni e’ concentrato sul lavoro e non ha tempo di pensare all’amore, fino a che si innamora di una hostess.

Su La7 va in onda I quattro figli di Katie Elderm, John, Tom, Matt e Bud Elder, si rivedono per il funerale della madre Katie, scoprono che un potente costruttore di armi tiene in scacco il loro paese e si e’ impossessato del ranch di famiglia. I quattro fratelli intendoono combattere al fianco della comunita’: ma Hastings riesce a far ricadere su di loro le colpe dell’omicidio dello sceriffo Billy Watson.

Su Tv 8 va in onda Mister Chocolat, Rafael Padilla è uno schiavo nato a Cuba e in seguito trasferitosi a Bilbao prima di divenire famoso al Cirque de Paris nel 1886 come clown, con il nome di Chocolat, in coppia con il bianco Footit. Nel 1910, la vita di Chocolat subisce una svolta drammatica… Viene trasmesso su Cielo Massima allerta: tornado a New York, Azione e tensione massima a New York: a causa del riscaldamento globale, un tornado rischia di ingoiare Manhattan.

Su Iris va in onda Colpevole d’omicidio, Il detective Vincent LaMarca è figlio di un assassino condannato per infanticidio dopo un tentativo andato male di rapimento con riscatto. Dopo esser stato ‘adottato’ dai poliziotti che hanno catturato il padre, Vincent è cresciuto nella legalità, ma il suo trauma infantile torna talvolta a farsi sentire e abbandona la moglie e il figlio piccolo, il quale una volta cresciuto viene coinvolto nell’omicidio di un trafficante di droga e accusato dell’uccisione di un poliziotto, il compagno di squadra di suo padre.

Stasera in TV, mercoledì 2 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Basta un paio di baffi

23:30 – Una renna sotto l’albero

Rai 2

21:05 – Pixels

22:55 – Unici L’inarrestabile Gianna

Rai 3

21:15 – La leggenda di un amore – Cinderella

23:30 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:10 – Piccole luci

Canale 5

21:21 – Collateral Beauty

23:18 – Se mi lasci ti cancello

Italia 1

21:25 – Chiedimi Se Sono Felice

23:30 – La famiglia del professore matto

La 7

21:15 – I quattro figli di Katie Elder

23:40 – Alamo, gli ultimi eroi

Tv 8

21:30 – Mister Chocolat

23:45 – Ladre per caso

Cielo

21:15 – Massima allerta: tornado a New York

23:15 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Iris

21:00 – Colpevole d’omicidio

23:34 – Smokin’ aces

Stasera in TV, mercoledì 2 gennaio: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Pixels (Rai 2): Alieni intergalattici fraintendono il filmato di alcuni videogames classici come una dichiarazione di guerra contro di loro e decidono di attaccare la Terra, usando i giochi come modelli per i loro assalti…

La leggenda di un amore – Cinderella (Rai 3): Danielle dopo la morte del padre Auguste, è costretta a vivere con la matrigna baronessa Rodmilla e le due sorellastre, Marguerite e Jacqueline.

Collateral Beauty (Canale 5): Dopo la morte della figlia Howard non riesce più a vivere, I suoi colleghi e amici si preoccupano per lui e per l’azienda che gestisce.

Chiedimi Se Sono Felice (Italia 1): Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre aspiranti attori con un sogno nel cassetto: mettere in scena una rappresentazione del Cyrano de Bergerac. Aldo e’ fidanzato con la soffocante Silvana. Giacomo e’ un romantico che non si rassegna e Giovanni e’ concentrato sul lavoro e non ha tempo di pensare all’amore, fino a che si innamora di una hostess.