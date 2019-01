Tragedia sulle piste della Via Lattea: bimba di 9 anni cade mentre scia e muore

La giornata di oggi a Sauze d’Oulx, località sciistica che si trova in val di Susa, era cominciata con tanti turisti pronti a scendere in pista ed affrontare una discesa a bordo degli scii. Purtroppo, però, un terribile incidente avvenuto all’altezza dell’imbuto di Sauze d’Oulx ha reso la giornata di vacanza di una famiglia romana, una tragedia. Una bambina di nove anni in vacanza con la famiglia stava affrontando la discesa a bordo degli scii quando, giunta all’imbuto, è caduta ed è scivolata per oltre cinquanta metri, finendo fuori pista e sbattendo con violenza, prima contro una delle barriere frangivento e poi sul terreno.

Pochi istanti dopo l’incidente sono stati chiamati i soccorsi. I sanitari hanno impiegato 30 minuti per fare riprendere il battito della bambina e poterla trasferire in elicottero all’ospedale Regina Margherita. La bimba, infatti, aveva riportato un trauma toracico che aveva causato un arresto cardiocircolatorio. Arrivata in gravissime condizioni nella struttura, la bimba è morta poco dopo. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto, sequestrati il giubbotto e l’attrezzatura che aveva la piccola al momento della caduta.