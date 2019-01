Ultimo messaggio da Medjugorje di oggi, 2 Gennaio 2019 alla Croce Blu – VIDEO

Anche in questa occasione, i fedeli non mancano nella località della Bosnia Erzegovina denominata Medjugorje, per ricevere in tempo reale assistendo all’apparizione pubblica di ogni 2 del mese con la veggente Mirjana.

Era il lontano 23 giugno del 1981 quando due testimoni, Ivanka e Mirjana, hanno riferito di aver assistito a un fenomeno incredibile: una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino, da quel giorno ad oggi oltre 65.000 di fedeli hanno recitato il Santo Rosario scalando quella collina dalla quale moltissime persone sono tornate miracolate attraverso guarigioni fisiche ma sopratutto spirituali.

Ultimo messaggio della Madonna a Medjugorie del 2 gennaio 2019



Testo Ufficiale:

Cari figli, purtroppo in mezzo a voi, figli miei, c’è tanta lotta, odio, propri interessi ed egoismo. Figli miei, così facilmente dimenticate mio Figlio, le Sue parole ed il Suo amore. La fede si spegne in molte anime ed il cuore è preso dalle cose materiali del mondo. Però il mio cuore materno sa che in mezzo a voi ci sono coloro che credono ed amano, coloro che cercano di avvicinarsi sempre più a mio Figlio, che Lo cercano instancabilmente ed in questo modo, cercano anche me. Questi sono gli umili ed i miti i quali, con il dolore e la sofferenza che portano nel silenzio, con la loro speranza e sopratutto col la loro fede, sono gli apostoli del mio amore. Figli miei, apostoli del mio amore, vi insegno che mio Figlio non cerca preghiere incessanti ma anche le opere ed i sentimenti. Pregate che nella preghiera crescete nella fede e crescete nell’amore. Amatevi gli uni e gli altri: questo è ciò che Lui chiede, questa è la via per la vita eterna. Figli miei, non dimenticate che mio Figlio ha portato la luce a questo mondo. L’ha portata a coloro che hanno voluto vederla e riceverla. Questi siate voi, perché questa è la luce della verità, della pace e dell’amore. Io vi guido maternamente ad adorare mio Figlio, ad amarLo come me. Che i vostri pensieri, parole ed opere siano rivolte a mio Figlio, che siano in Suo nome: solo allora il mio cuore sarà colmo. Vi ringrazio.

Ecco intanto il Video del messaggio:

Vi proponiamo frattanto l’ultimo messaggio del 25 dicembre 2018:

Messaggio del 25 novembre 2018

“Cari figli! Vi porto mio Figlio Gesù che è il Re della pace. Lui vi dona la pace, che questa pace non sia solo per voi, figlioli, ma portatela agli altri nella gioia e nell’umiltà. Io sono con voi e prego per voi in questo tempo di grazia che Dio desidera darvi. La mia presenza è il segno dell’amore, mentre sono qui con voi per proteggervi e guidarvi verso l’eternità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

