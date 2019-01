Asia Argento lascia Twitter: “Sono stanca degli hater”

“Anno nuovo, vita nuova” è quello che deve avere pensato Asia Argento che, dopo essere stata al centro del gossip per il “caso Weinstein” e la breve relazione poi naufragata con Fabrizio Corona, ha preso una drastica decisione.

L’attrice, stanca del clamore mediatico e, soprattutto, dei continui attacchi sul Web da parte dei suoi detrattori, ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter.

Asia ha comunicato la sua decisione scrivendo un ultimo messaggio, che recita:

“Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente. Da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter”,

Il messaggio è stato affidato alla fanpage dell’attrice che, in un secondo momento, ha tenuto a precisare che:

“In questo momento la sua sensibilità è troppo forte. Non riesce a sopportare le troppe cattiverie gratuite che arrivano da parte di sconosciuti. Protegge la sua serenità che serve per cose più importanti in questo momento, c’è una rete di haters che non la lascia vivere”.

Raggiunta da BitchyF, che l’ha contattata per chiederle delucidazioni in merito al suo abbandono da Twitter, Asia ha dichiarato:

“Il motivo è che ho bisogno di iniziare l’anno con il piede giusto e con la testa libera. Alcune cose dei social non mi facevano stare bene, come gli hater e i gossip falsi. Non ero più serena”.

La fanpage di Asia resterà attiva sui social, quindi sarà possibile restare informati circa i suoi prossimi impegni lavorativi. Non è dato sapere, invece, cosa deciderà di fare con il suo profilo Instagram.

La decisione di Asia di lasciare Twitter è definitiva, oppure si tratta soltanto dello sconforto di un momento? Staremo a vedere!

Maria Rita Gagliardi