Belen Rodriguez tra la nuova fiamma dell’ex De Martino e la polemica sulla foto hot in sauna

Naufragato il matrimonio con Belen Rodriguez, sembra che il cuore di Stefano De Martino batta di nuovo per un’altra bellissima fanciulla.

Si tratta di Chiara Scelsi, 22 anni, modella conosciuta sia in Italia che all’estero. Il settimanale “Chi” è pronto a giurare che Stefano e Chiara siano molto innamorati e facciano coppia fissa da un pò. Proprio il settimanale “Chi” ha pizzicato i due per le vie di Milano, intenti a fare shopping ed è proprio per le vie di Milano che sono stati protagonisti di un incontro del tutto inatteso. Stefano e Chiara, infatti, hanno incontrato Belen, intenta, a sua volta, a fare shopping. L’incontro è stato immortalato dal settimanale “Chi”.

Cosa pensi Belen del nuovo amore di Stefano, almeno per ora, non è dato saperlo. Ma possiamo raccontarvi, con assoluta certezza, la polemica che l’ha vista assoluta protagonista, nelle ultime ore, su Instagram. Sembra che per la showgirl argentina postare foto che la immortalano in tutta la sua statuaria bellezza, sia del tutto vietato, almeno stando a quanto le scrivono i suoi haters.

In vacanza al caldo con amici, Belen, reduce dalla conduzione di “Tu si que vales”, ha postato una foto scattata in sauna. Con addosso solo un bikini, la soubrette ha mostrato, per l’ennesima volta, tutta la sua prorompente bellezza. La foto in questione è stata ampiamente criticata da chi l’ha accusata di mostrarsi sempre nuda, invitandola a coprirsi. Belen, in men che non si dica, ha risposto agli attacchi, scrivendo:

““Amor mio prima di tutto siamo in una sauna, due siamo al caldo, ci sono 30 gradi, terzo tu al posto mio ti copriresti? Mi coprirò a 70 anni. Ma adesso anche no”.

A dare manforte a Belen ci ha pensato anche Simona Ventura, che ha commentato la sua foto, scrivendo “Bellissima” con tre cuoricini.

Maria Rita Gagliardi