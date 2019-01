Cina surclassa gli USA: con Beidou è la nazione militarmente più avanzata al mondo

Nel lontano 2000 gli Stati Uniti avevano approvato la costruzione di un satellite che fornisse un sistema GPS III, utile all’utilizzo di missili telecomandati che potessero raggiungere obiettivi sensibili a grande distanza dal punto di lancio. La costruzione del satellite si sarebbe dovuta concludere nel 2014 con il lancio in orbita e la conseguente messa in funzione del sistema di tracciamento globale. Per problemi legati alla costruzione del vano di carico, il lancio del satellite è stato rinviato fino al dicembre del 2018, mese in cui finalmente è giunto in orbita.

Al momento, però, il sistema GPS III non è attivo poiché le basi sul suolo americano che dovrebbero utilizzarlo non sono ancora pronte e non lo saranno prima dei prossimi 4 anni (ovvero il 2022). Nel frattempo la Cina ha bruciato i tempi sulla costruzione ed il lancio in orbita di un satellite con le stesse funzioni del GPS III, Beidou, e lo ha lanciato in orbita nel 2018 (con due anni di anticipo rispetto alle previsioni) ed è già attivo, a differenza di quello americano.

Beidou rende la Cina il paese militarmente più avanzato del mondo

I tempi di costruzione e di attivazione del sistema satellitare cinese, dimostrano ancora una volta come il Paese asiatico stia crescendo a livello tecnologico e spaziale. Nel 2018 la Cina ha mandato in orbita 18 satelliti, portando a 40 il numero totale (gli Stati Uniti ne hanno solo 31), di recente inoltre è stata lanciata una sonda spaziale che esaminerà il lato oscuro della luna.

Il lancio di Beidou in orbita, però, segna anche un notevole avanzamento della tecnologia militare. Attraverso il satellite, infatti, la Cina potrebbe lanciare missili a grande distanza utilizzando la copertura offerta da Beidou per quegli obbiettivi non coperti da Gps e inibire l’accesso di un avversario al gps senza compromettere la propria capacità di offendere.