A fine gennaio arriva la Super Luna Piena Rossa, ancora una volta c’è chi parla di fine dei tempi

A fine gennaio arriva la Super Luna Piena Rossa, c’è chi parla nuovamente della fine dei tempi

In questo primo mese del 2019 c’è un evento astrale degno di nota che sarà visibile dal nord e dal sud America e solo in parte nei Paesi più ad ovest di Europa e Africa. Si tratta della Super Luna Piena Rossa (che in inglese ha un nome ancora più affascinante Super Blood wolf moon). In poche parole i fortunati abitanti di questi luoghi assisteranno ad un’eclissi lunare dovuta alla sovrapposizione della Terra tra il Sole e la Luna nel periodo dell’anno in cui il nostro pianeta ed il suo satellite si trovano a distanza minima.

La vicinanza tra Terra e Luna, renderà questa più grande nel cielo (da qui Super Luna), mentre l’eclissi la renderà di un intenso colore rosso che richiama quello del sangue. Tale fenomeno è dovuto ai raggi solari che oltrepassano l’atmosfera terrestre e colorano di rosso il nostro satellite. Un ultima curiosità è legata alla definizione “Wolf moon”, legata al fatto che ci si trova di fronte alla prima luna piena, e che nell’immaginario collettivo questa sia legata alla trasformazione in licantropo.

La Super Luna Piena Rossa ed i profeti di sventura

L’annuncio di tale evento astronomico ha risvegliato i profeti di sventura, ultimamente molto attivi se si pensa che l’esplosione di un trasformatore nei pressi di New York si è tramutato nel segno dell’arrivo dell’apocalisse, che collegano tale fenomeno ad alcuni passi biblici in cui proprio una luna color sangue dava inizio alla fine dei tempi. Inutile dilungarci oltre, si tratta della stessa profezia riciclata ad ogni eclissi lunare, un evento che si ripresenterà a cadenza regolare e che verrà seguito da ipotesi fantasiose sulla fine imminente dell’esistenza.