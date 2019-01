Gilet gialli in Italia? Li porta un ex grillino, che ha “registrato” il movimento

I Gilet gialli arrivano in Italia? Li porta un ex grillino, che ha “registrato” il movimento

La marcia dei gilet gialli in Francia ha attirato l’attenzione di molti sia nei confini transalpini che al di fuori. I manifestanti francesi hanno mostrato determinazione nel perseguire le proprie richieste contro il caro benzina e le politiche di Macron, sfociando in alcune occasioni anche nella violenza.

La forza di tale movimento ha fatto chiedere a più di una persona se anche nel nostro Paese possa nascere un fronte di protesta così unito e determinato, capace di far vacillare il governo al punto da farsi ascoltare. Una risposta a questa domanda potrebbe essere arrivata in questi giorni, quando è stata resa nota la registrazione di un movimento politico che sfrutta il simbolo delle proteste francesi come logo.

I gilet gialli in Italia? Si, ma solo come movimento politico

A registrare il simbolo dei gilet gialli come immagine di un movimento politico che in futuro si possa tramutare in un partito è stato un ex rappresentante del Movimento 5 Stelle: Salvatore Bussu. Dopo aver partecipato alle Regionali sarde del M5S ed essere arrivato secondo, il 10 dicembre scorso Bussu ha avuto l’intuizione ed ha bruciato tutti sul tempo registrando il logo dei “Gilet gialli” (l’iconico giubbotto con sotto una striscia tricolore).

Intervistato da ‘AdKronos‘, Bussu ha spiegato di avere un progetto politico ben chiaro: “La struttura del partito è a buon punto. Vogliamo portare avanti un discorso serio, certamente non con i toni che ci sono in Francia. Questo progetto coinvolge già tante persone: ce la metteremo tutta, non sarà una cosa improvvisata”. Il prossimo partito che punta a scardinare la tradizione politica italiana si avvia ad entrare in scena, per quanto riguarda i veri gilet gialli… Pare siano destinati a rimanere un fenomeno francese.