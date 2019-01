“Ho male allo stomaco”, Giovanni muore a soli 23 anni: stava per diventare padre

Un ragazzo di soli 23 anni, Giovanni Petecca, è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato per dolori allo stomaco. Il giovane, che doveva diventare padre, è originario di Rotondi. Il paese ora è sotto choc per la morte del ragazzo che sembrava in ottima salute e che era stato ricoverato nel pomeriggio del 31 dicembre per dei dolori all’addome. Un, è morto all’ospedaledi Napoli, dove era stato ricoverato per dolori allo stomaco. Il giovane, che doveva diventare padre, è originario di Rotondi. Il paese ora è sotto choc per la morte del ragazzo che sembrava in ottima salute e che era stato ricoverato nel pomeriggio del 31 dicembre per dei dolori all’addome.

Il giovane aveva cominciato ad accusare dei “dolori lancinanti” all’addome il pomeriggio della Vigilia di Capodanno. Subito era stato portato all’ospedale Rummo, a Benevento. Qui è stata fatta la diagnosi sfavorevole.

Nessuno si era accorto dei problemi fisici del giovane prima di quel momento, e purtroppo la malattia era giunta alla fase acuta. Il 23enne quindi è stato portato subito al Cardarelli a Napoli.

Muore qualche settimana prima di diventare padre

Anche qui, però, per il 23enne non c’è stato nulla da fare. Il fegato del giovane era ormai compromesso, ed il cattivo funzionamento del fegato aveva interferito con gli organi vitali.

Ieri pomeriggio il giovane è deceduto. Ad ora sono ignote le cause del decesso del giovane, è stata disposta l’autopsia per cercare di capire cosa abbia condotto alla morte del ragazzo.

La fidanzata del ragazzo, Annarita, aspettava un figlio che nascerà fra qualche settimana. Ma il destino beffardo ha voluto che il bimbo non conoscesse il padre. La comunità d’origine è sotto choc, tantissimi gli amici del giovane che hanno fatto visita all’ospedale sperando nel miracolo per il giovane che stava per diventare papà.