Isola dei Famosi 2019: nuove indiscrezioni sul cast, inviato e opinionisti

Ci siamo, il prossimo 24 Gennaio partirà ufficialmente la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, condotta, anche quest’anno da Alessia Marcuzzi.

Il settimanale “Spy”, in anteprima nel nuovo numero in edicola a partire da domani, rivela i nomi di alcuni naufraghi che partiranno alla volta dell’Honduras per vivere l’esperienza da naufraghi.

Secondo quanto rivelato dal settimanale, faranno parte della nuova edizione de “L’isola dei famosi”: Riccardo Fogli, Paolo Brosio (inviato de L’Isola dei Famosi 4), Marina La Rosa, Alvin (inviato de L’Isola dei Famosi 10 e 11), Taylor Mega, Luca Vismara (ex Amici), Sarah Altobello (sosia italiana di Melania Trump), il judoka Marco Maddaloni e un misterioso latin lover della Serie A. Non farà, invece, parte del cast Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte che si sarebbe ritirato poco prima della firma del contratto.

Per quanto riguarda gli opinionisti, il posto di Mara Venier, che ha lasciato Mediaset per tornare in Rai e condurre “Domenica in”, sarà preso da Elda D’Eusanio, che sarebbe stata scelta tra altri provinati, tra cui: Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Alba Parietti e Valeria Marini. Alda dovrebbe essere affiancata da un altro opinionista la cui identità non è stata resa ancora nota.

Ancora in forse è il nome dell’inviato. A contendersi tale ruolo sarebbero, attualmente, Daniele Bossari, che lo scorso anno aveva partecipato all'”Isola” come opinionista in studio e Walter Nudo, fresco di vittoria al “Grande Fratello Vip”. Chi la spunterà?

Maria Rita Gagliardi