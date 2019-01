“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 03 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Anche oggi 03 Gennaio andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giovedì e venerdì sono giornate forti perché poi abbiamo Luna, Marte e Giove favorevoli e poi da lunedì 7 arriva anche una splendida Venere. Possiamo dire che per molti Ariete è arrivato il momento della svolta, nel senso che molti avranno anche la possibilità di ottenere un piccolo grande successo personale, un risveglio professionale. Penso anche ai liberi professionisti che proprio a Gennaio possono avere delle soluzioni in più. Chi ha perso un amore per strada potrà trovarne un altro;

Toro. Il Toro ha giornate interessanti per avvicinarsi all’amore, poi Gennaio e Febbraio sono i mesi più intriganti per i sentimenti e sono contento di poterlo annunciare anche a coloro che hanno vissuto qualche conflitto. In particolare, se c’è stata una crisi si può recuperare. Sabato e domenica le giornate migliori;

Gemelli. Chi è accanto a te? Quali sono le persone di riferimento, quelle giuste? Perché adesso tutto cambia e addirittura proprio a Gennaio potresti pensare “Questo qui non mi va più bene”, “Questa persona non la voglio più vicino”; quindi non si parla solo di amore, eh, perché anche il lavoro è in qualche modo invitato a questa sorta di periodo selettivo in cui, con un po’ più di applicazione e senza scavalcare nessuno, dovrai mettere in ordine tante cose della tua vita;

Cancro. Sono giornate efficaci per tutti. Questo è l’anno delle chiusure: si chiudono le situazioni inutili perché Saturno in opposizione non è un pianeta negativo. Nulla è negativo in astrologia, ma è il pianeta che dice “forse stai facendo un po’ troppo”. È vero che ultimamente, anche nel 2018, qualcuno più fortunato, magari, ha messo più carne al fuoco, si è dato da fare su più fronti, però si può continuare così? Perché poi magari arriva il punto in cui uno pensa “forse è il caso che mi dedichi solo ed esclusivamente ad una cosa che mi piace, che mi soddisfa”. Ogni giorno può esserci un’emozione diversa. In amore attenzione a non viverne troppe.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. È una giornata che invita a parlare chiaro, poi assieme a Toro e Capricorno sei uno dei segni più forti. Non posso dire che tu sia nelle retrovie, anzi, sei avvantaggiato al punto che proprio oggi potresti dare lezioni a tutti, potresti dire delle cose che gli altri ascoltano con grande piacere. Insomma, il Leone ha molti fari puntati addosso. Gli unici che non sentono questo vantaggio sono quelli che magari si sono ritirati o non hanno più voglia di combattere oppure, in qualche modo, hanno paura di mettersi in gioco;

Vergine. La Vergine in questo giovedì risente di tutta una serie di tensioni che ha accumulato dentro e che sarebbe meglio evitare. Non dico che tu non sia organizzato, anzi, dovresti essere il segno più organizzato dello zodiaco. Io ho conosciuto pochi Vergine disorganizzati, o comunque menefreghisti, ma erano dei Vergine che a casa avevano qualcuno che faceva il lavoro per loro, quindi c’era chi organizzava la loro vita e se non hai questa fortuna evidentemente devi rimboccarti le maniche ed agire da solo. Sabato e domenica giornate migliori per recuperare;

Bilancia. La Bilancia che è sposata da tempo forse è un po’ distratta ma la cosa più importante da ricordare, da dire, è che i Bilancia vogliono costruire qualcosa con il partner. Va bene il sesso, va bene l’amore, va bene la complicità, ma qui ci vuole qualcosa di più e addirittura qualcuno medita un lavoro da fare assieme. Se c’è stata già questa possibilità nel passato sarà bene definire i propri ruoli. Se c’è qualcuno che è contro di te devi recuperare un po’ di forza fisica. Piccoli sospetti in amore;

Scorpione. Lo Scorpione vive giornate forti, importanti, forse un po’ difficili a livello economico. Cerca di recuperare un legame, di fissare un accordo. Sabato e domenica le giornate migliori anche per farti venire in mente una bella intuizione. Il transito di Venere nel tuo segno è ancora attivo e sarà produttivo fino a domenica.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Continua la presenza della Luna in Sagittario ed è un elemento bello, di forza, di avventura, di entusiasmo e Gennaio è il mese delle grandi scelte, forse anche dei grandi incontri. Poi questo dipende da te però è difficile che non ci sia una soluzione, che non arrivi una proposta, che tu non sia messo in primo piano. Piccole soddisfazioni e fortune anche nei giochi sotto l’albero;

Capricorno. Il Capricorno, in questa seconda parte della settimana, è più agitato, nervoso. È bello avere grandi progetti ed è anche bello essere lungimiranti, però attenzione che gli altri non ti giudichino troppo ansioso o magari anche troppo ambizioso. È giusto dare agli altri un’idea di chiarezza più che di spavalderia. Tutti quelli che possono recuperare un amore avranno grandi stelle anche adesso.

Acquario. L’Acquario è più forte, coinvolge positivamente l’energia che arriva grazie a Venere, Giove in ottimo aspetto e metto l’accento proprio su Giove perché non c’era l’anno scorso questo aspetto buono. E quindi la voglia di liberare il tuo animo, di contattare delle persone, di favorire delle amicizie è sempre più forte. Dopo un Dicembre abbastanza opaco per i sentimenti, Gennaio o porta una svolta oppure una nuova iniziativa: questo poi, alla fine, dipende da te. Non è vero che l’Acquario è un libertino, o meglio, è un segno zodiacale certamente piuttosto attento alle emozioni, alle trasgressioni. Sappiamo che è un segno zodiacale che non vuole fare la vita che fanno tutti, che vuole sempre avere qualcosa in più, però poi quando si innamora, quando oltre l’amore prova un profondo senso di amicizia e di stima per una persona difficilmente se ne distacca. E penso che nonostante Dicembre sia stato un mese un po’ pesante per quasi tutte le coppie questo mese di Gennaio, invece, dia le giuste risorse, le giuste capacità per capire se una persona è ancora nelle tue grazie oppure no;

Pesci. Giovedì e venerdì sono due giornate in cui non dovresti fare molto. Qualche ripensamento esiste e allora qualcuno pensa “ma perché non resto qui?”, “ma perché non sto a casa mia?” in qualche modo c’è una condizione di disagio che riguarda proprio il luogo in cui stai, le persone che frequenti. Un elemento comune di molti. Potresti anche essere infastidito dal fatto di pensare un po’ troppo alla vita pubblica, al lavoro, piuttosto che a quella privata. Desiderio di tornare in famiglia, di essere amati, di essere compresi, di (per chi ne ha) stare accanto ai figli. Anche ci ha un figlio, un nipote, un parente lontano, ha già cercato di riavvicinarlo. È un momento molto interessante per tutti i nati sotto il segno dei Pesci che vogliono rimettere in ordine la propria vita familiare. Dopo un periodo di grandi emozioni, chi era un po’ coinvolto in una storia a Dicembre adesso potrebbe non dico ripensarci ma cercare di capire se vale la pena continuare. Chi ha tradito forse se ne pente in questo mese di Gennaio. Certo è che almeno per ora, per questo mese, non è il caso di lasciare il certo a favore dell’incerto, quindi passi cauti: mi raccomando.

Maria Mento