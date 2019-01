Marco Carta e il duetto con Al Bano: “Non ti lascia cantare, è troppo presente”

Fresco di coming out, Marco Carta ieri è stato ospite di “Vieni da me”, programma condotto da Caterina Balivo, su Raiuno.

Il cantante si è raccontato in una lunga intervista, durante la quale ha svelato un episodio del tutto inedito della sua carriera artistica, che vede protagonista anche Al Bano.

Nel 2009, quando aveva appena vinto il “Festival di Sanremo” con “La forza mia”, Marco ha partecipato a “Una voce per Padre Pio”, evento al quale presenziava anche il cantante di Cellino San Marco. In quella occasione, Al Bano avrebbe dovuto duettare con Arisa, ma quest’ultima si ammalò e quindi a Marco fu chiesto di sostituirla. Di quel duetto, Marco non ha propriamente un bel ricordo. A Caterina, infatti, ha raccontato:

“Avrebbe dovuto cantare Arisa con lui, ebbe problemi di voce e toccò a me. L’ho odiata. Al bano non mi lasciava modo di cantare, ha un vocione e la tempra di un ragazzino che vuole stare molto presente”.

Marco ha, inoltre, parlato di Maria De Filippi, per la quale prova immensa stima: “Ogni volta che la vedo la bacio di cuore”. E di Paolo Bonolis, che lo volle a Sanremo: “Mi ha voluto a Sanremo e non dimentico chi mi fa del bene”.

Infine, ha parlato dell’amicizia con Claudio Lippi, nata a “Tale e quale show” e di come quest’ultimo abbia reagito al suo coming out:

“Ce l’ho nel cuore, lui era concorrente come me. Gli facevo degli scherzi. Claudio si è saputo rialzare e reinventare, come un’araba fenice. Mi ha insegnato che rialzarsi in piedi è possibile. Poco dopo il mio coming out, mi mandò un messaggio: “Marco, sono fiero di esserti amico”. Sapevo già che era un signore. Ha trattato la cosa in maniera normalissima”.

Maria Rita Gagliardi