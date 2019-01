Il post di Gina-Maria Schumacher nel giorno del compleanno di papà Michael commuove il web

Il commovente post di Gina-Maria Schumacher per il compleanno di papa Michael

Oggi Michael Schumacher compie 50 anni e tutta la stampa mondiale gli dedica articoli di auguri ed altri di approfondimento sulla carriera e sull’attuale stato di salute. Questa mattina sono rimbalzate su tutte le testate del mondo le parole di Corinna (la moglie) che ha ringraziato tutti i supporter per il sostegno e le parole di conforto ricevute in questi anni.

Un altro membro della famiglia Schumacher, Gina-Maria, oggi ha voluto omaggiare il padre con un post sulla proprio profilo social, la ragazza ha infatti postato un semplice stato in cui si legge: “Buon compleanno al miglior papà del mondo”. Una frase che ha scatenato un moto di emozioni in tutti i suoi contatti, i quali si sono associati agli auguri ed hanno esortato il campione tedesco a continuare a lottare.

Chi è Gina-Maria Schumacher, la figlia 21enne della legenda della F1

In questi cinque anni di addio forzato alla vita pubblica di Michael, si è parlato molto del figlio 19enne Mick. Il ragazzo, infatti, ha intrapreso la carriera del padre e nell’ultimo periodo ha ottenuto importanti risultati in Formula 3. Molte meno notizie sono giunte invece sulla figlia Gina-Maria, la ragazza non ha la stessa passione degli uomini di casa per le auto, ma si è fatta notare per le sue qualità nell’equitazione (con una spiccata preferenza per l’equitazione americana).

La 21enne è un vero e proprio talento in questo sport tanto da riuscire a portare a casa la medaglia d’oro al FEI World Reining Championships ed al National Reining Horse Association’s novice Cavalli nel corso del 2017. Quest’anno Gina-Maria ha persino raggiunto la vetta del mondo di categoria, vincendo la medaglia d’oro al World Championship for junior riders. Insomma la piccola Schumacher ha un futuro assicurato nell’equitazione, il che dimostra che in famiglia il talento sportivo è nel sangue.