Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 3 gennaio 2019

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 3 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 1 va in onda Torno indietro e cambio vita, Marco e’ sposato da 25 anni con una donna bellissima, ha un figlio e un ottimo lavoro. La sua vita sembra perfetto, all’improvviso però la moglie gli svela che ha un altro uomo e vuole la separazione. Marco va via di casa e chiede aiuto al miglior amico Claudio, mentre i due passeggiano per strada di notte, Marco esprime il desiderio di poter ritornare indietro…

Su Rai 2 va in onda La memoria del cuore, Paige e Leo sono sposati da un paio di mesi e si amano come non mai quando una sera, mentre sono fermi in auto, vengono tamponati da un campion. Lui non riporta ferite gravi, Paige resta in coma per giorni. Al risveglio, riconosce tutti i familiari ma, riportando danni alla memoria a breve termine, non ricorda nulla di Leo e del sentimento che li univa…

Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet va in onda su Rai 3, T.S. Spivet ha 10 anni e vive in un ranch del Montana con i genitori. T.S. disegna su un taccuino mappe bellissime e meticolose. Una notte, sale su un treno merci e attraversa l’America per andare a ricevere un importantissimo premio conferitogli dall’Istituto Smithsonian per la sua invenzione di un dispositivo dal moto perpetuo… Su Rete 4 va in onda Freedom oltre il confine, Roberto Giacobbo approda a Mediaset ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Va in onda su Canale 5 Il libro della giungla, Un neonato e’ stato abbandonato nella giungla indiana. Trovato dalla pantera Bagheera e accudito da una famiglia di lupi, il ragazzo impara a vivere assieme agli altri cuccioli ed animali. Ma un giorno ricompare nella giungla la pericolosa tigre Shere Khan, nemica dell’uomo… Su Italia 1 va in onda Din don – Una parrocchia in due, Donato è un manager musicale cialtrone, per sfuggire ai due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi, approfittando di una lettera dello zio vescovo, si presenta al parroco di una chiesa di paese, Don Dino, vestito da prete, e finge di essere stato mandato li’ dal vescovo come viceparroco.

Body of proof torna su La7, Megan, affermata neurochirurgo, rimane coinvolta in un incidente stradale in cui si rompe una mano, suo principale strumento di lavoro. A seguito dell’incidente si ritrova perduta, fino a quando non le si presenta la possibilita’ di lavorare come medico legale. Megan non capira’ pero’ il limite tra il suo lavoro e quello dei poliziotti e spesso si comportera’ come una detective. Su Tv 8 va in onda L’ultimo dominatore dell’aria, Gli elementi di Acqua, Terra, Fuoco e Aria un tempo vivevano in pace grazie all’Avatar, una figura capace di dominare tutti e quattro gli elementi mantenendo l’armonia tra la Tribù dell’Acqua, il Regno della Terra, la Nazione di Fuoco e i Nomani dell’Aria. Quando, però, l’Avatar scompare…

Su Cielo va in onda Bruce Lee – La grande sfida, Il mito di Bruce Lee rivive in un esaltante action. A San Francisco, la futura leggenda del kung fu sfida il maestro Wong Jack Man in un epico duello. Arma letale 4 va in onda su Iris, Murtaugh e Riggs dovranno fermare il traffico di schiavi cinesi. I due poliziotti uniranno le forze per battere il potente sicario della mafia esperto in arti marziali.

Stasera in TV, giovedì 3 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Torno indietro e cambio vita

23:10 – Amore sotto il vischio

Rai 2

21:05 – La memoria del cuore

23:00 – Pinocchio, una favola in musica

Rai 3

21:15 – Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet

23:50 – I miei vinili Speciale Natalizio

Rete 4

21:25 – Freedom oltre il confine

00:02 – Poseidon

Canale 5

21:21 – Il libro della giungla

23:31 – L’incredibile Burt Wonderstone

Italia 1

21:25 – Din don – Una parrocchia in due

23:30 – Box Office 3D – Il film dei film

La 7

21:15 – Body of proof

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – L’ultimo dominatore dell’aria

23:15 – Ghostbusters II

Cielo

21:15 – Bruce Lee – La grande sfida

23:15 – Prostituzione in Corea – Una realtà nascosta

Iris

21:00 – Arma letale 4

23:31 – Mad Max – Interceptor

Stasera in TV, giovedì 3 gennaio: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Torno indietro e cambio vita (Rai 1): Marco e’ sposato da 25 anni con una donna bellissima, ha un figlio e un ottimo lavoro. La sua vita sembra perfetto, all’improvviso però la moglie gli svela che ha un altro uomo e vuole la separazione. Marco va via di casa e chiede aiuto al miglior amico Claudio, mentre i due passeggiano per strada di notte, Marco esprime il desiderio di poter ritornare indietro…

La memoria del cuore (Rai 2): Paige e Leo sono sposati da un paio di mesi e si amano come non mai. Una sera, mentre sono fermi in auto, vengono tamponati da un campion. Lui non riporta ferite gravi, Paige resta in coma per giorni. Al risveglio, riconosce tutti i familiari ma, riportando danni alla memoria a breve termine, non ricorda nulla di Leo e del sentimento che li univa…