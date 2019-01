Caterina Balivo ricorda in diretta: “Buon anno, Fabrizio Frizzi”. E’ una gaffe?

In onda tutti i pomeriggi su Raiuno con “Vieni da me”, salotto televisivo nel quale i personaggi italiani più amati dello spettacolo si raccontano a cuore aperto, ieri Caterina Balivo è stata protagonista di una gaffe che ha fatto storcere il naso a molti.

Tutto è iniziato quando, ospite della puntata Elisabetta Gregoraci, è stato mandato in onda un filmato riguardante la partecipazione dell’ex moglie di Flavio Briatore a “Miss Italia”, nel 1997. Quell’anno, il concorso di bellezza era condotto da Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo, a causa di un brutto male.

Rientrati in studio, dopo la visione del filmato, Elisabetta ha voluto ricordare il presentatore, dichiarando:

“Un ricordo di Fabrizio Frizzi che è stata per tutti noi una persona meravigliosa, mi sono emozionata nel rivedere il filmato con il grande Fabrizio”.

A quel punto, Caterina, accompagnando la frase con un forte applauso, ha urlato: “Buon anno Frizzi”. La frase in questione non è di certo passata inosservata al popolo del Web che, immediatamente, ha commentato l’uscita poco felice di Caterina. L’intento della presentatrice napoletana era sicuramente quello di ricordare affettuosamente il collega scomparso, ma in molti hanno trovato del tutto fuori luogo gli auguri fatti ad una persona che, purtroppo, non c’è più. Su Twitter, a tal proposito, si leggono messaggi del tipo:

“Che figura di me**a”, “Scusa Caterina Balivo ma eri ubriaca marcia? Frizzi è morto, così per ricordartelo”.

E ancora:

“Capisco che la puntata sarà stata registrata a tarda notte, però Balivo davvero fuori di sé”.

Arriveranno precisazioni da parte di Caterina? Staremo in campana per voi!

Maria Rita Gagliardi