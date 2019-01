Elena Santarelli scrive un post commovente sui social sulle condizioni di salute del figlio

Elena Santarelli continua a combattere per il bene di suo figlio Giacomo, 8 anni, affetto da un tumore. Da quando ha scoperto della malattia del figlio, la showgirl si è spesa in prima persona, rilasciando interviste, attraverso le quali ha sempre cercato di lanciare un messaggio di speranza a chi sta vivendo la stessa situazione di Giacomo, raccontando di come suo figlio stia continuando a vivere, nonostante la malattia.

Il piccolo Giacomo, com’è ben noto, è affetto da un tumore cerebrale. Elena e suo marito, il calciatore Bernardo Corradi, hanno appreso la terribile notizia lo scorso 30 novembre 2017. Poi il calvario fatto, di ospedali e cure, ma sempre mantenendo un atteggiamento positivo, con il sorriso sulle labbra.

Elena, che sui social ha sempre parlato della malattia di Giacomo, rispondendo alle tante domande dei suoi followers, poco prima di Natale, ha preso una decisione: abbandonare, almeno momentaneamente, i social. Cosi, la Santarelli ha scritto un messaggio che recita:

“Volevo augurare a tutti un sereno Natale, cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita. Io farò un un po’ di detox dai social… see you soon””.

Se è quando Elena tornerà attiva sul Web non è dato saperlo, ma la soubrette può contare, oltre a quello del suo pubblico, sull’affetto di un’amica vera e sincera: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. In occasione della fine dell’anno, Sonia ha voluto dedicare un pensiero alla sua amica Elena, postando una foto nella quale è in posa al mare con la Santarelli e sua figlia Silvia. Alla foto, Sonia ha aggiunto una didascalia che recita: “Un messaggio di speranza e amore per Elena e suo figlio Giacomo che sta lottando da un anno contro la malattia”.

Auguriamo ad Elena Santarelli e suo figlio Giacomo di vincere la lotta contro il male.

Maria Rita Gagliardi