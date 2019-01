Enorme squalo bianco attacca subacqueo, la scena è terrificante – VIDEO

Ha vissuto istanti di puro terrore un subacqueo ritrovatosi a fare i conti con un enorme squalo bianco che lo ha attaccato. La scena è stata ripresa in un video che mostra il terrificante incontro ravvicinato con l’uomo che stava nuotando nelle profondità oceaniche. Improvvisamente si può notare una sagoma gigantesca apparire sullo sfondo, avvicinandosi sempre più al subacqueo ignaro del pericolo. Lo squalo bianco apre la bocca nel tentativo di mordere la testa dell’uomo che, incredibilmente, riesce a schivare l’animale all’ultimo momento, afferrandosi la testa tra le mani e schivandolo.

Squalo schivato per un soffio

Un movimento provvidenziale perchè se non avesse spostato il capo, con molta probabilità lo squalo bianco sarebbe riuscito ad afferrarlo. Il filmato è stato per la verità caricato su Youtube diversi mesi fa ma non è stato notato da molte persone: di recente è ‘riemerso’ su Reddit diventando immediatamente virale, con centinaia di commenti di utenti terrorizzati che si sono messi nei panni del subacqueo il quale, solo grazie ad un movimento provvidenziale, ha evitato che l’immersione finisse in tragedia.