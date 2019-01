“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 4 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Anche oggi 4 Gennaio andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il tuo segno è noto per avere momenti di grande calma che poi improvvisamente finiscono, a favore di momenti di grande energia, addirittura anche delle terribili arrabbiature. E allora diciamo che gli ultimi due mesi non sono stati proprio concilianti. Ricordiamo Novembre come mese molto difficile, l’estate per qualcuno addirittura foriera di pesanti fardelli dal punto di vista fisico, però qual è la grande novità di questo 2019? La nuova, grande, forza di Giove. Giove rappresenta in astrologia la voglia di fare, l’occasione da sfruttare e questa volta non bisogna neanche aspettare troppo perché chi ha un’attività in proprio, chi può farsi valere, proprio a Gennaio avrà un’occasione in più. È chiaro che avrà prima chi ha seminato prima, quindi se ci sono delle richieste in corso possono esserci delle risposte più immediate;

Toro. Per il Toro un venerdì che annuncia un weekend importante. Nella calza della Befana non troverete il carbone, non troverete ansie ma buone speranze, anche di guadagnare qualche soldo in più, compatibilmente con le proprie capacità. Perché quello che nel 2018 è stato perso nel 2019 potrà essere riguadagnato. Il prossimo weekend sarà più passionale: lo dico anche a chi è rimasto solo, a chi deve ricucire uno strappo dopo un Dicembre così così;

Gemelli. Il fatto di avere Luna e Giove in opposizione porta ad osservare con più attenzione le questioni pratiche e lavorative. Proprio tu che di solito sorvoli, pensi giustamente forse che i problemi vanno risolti nel momento in cui si presentano, adesso potresti avere accumulato una serie di fastidi, problematiche, talmente alti da superare che ci vuole una scaletta per montarci su, e allora tra tante scartoffie- più o meno reali, anche metaforiche- bisogna trovare la carta giusta, quella da seguire, quella che indica anche le istruzioni per costruire un futuro migliore. Dal punto di vista delle curiosità, questo è un periodo importante anche per cercare di capire cosa sta pensando il tuo cuore, visto che ci sono stati molti problemi e qualcuno addirittura non è stato molto tranquillo;

Cancro. Il Cancro vive con molta agitazione questo periodo perché sappiamo che il 2019 è nato con Saturno in opposizione. Nulla di nuovo sotto il sole, è il caso di dirlo, perché anche il 2018 è stato un po’ pesante sul piano delle responsabilità, però è stato un anno per qualcuno fruttuoso, cioè qualche Cancretto ha fatto di più, ha portato avanti più progetti. Qual è la differenza con il 2019? Adesso bisogna scegliere solo le cose giuste, quelle che possono essere portate avanti. Attorno al 15 Dicembre qualcuno ha avuto anche un piccolo problema fisico, personale, quindi è normale che adesso tu debba fermarti e capire.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Venerdì, sabato e domenica: tre giornate in cui cominci a pensare all’amore in maniera molto seria e la serietà sarà una nota a tuo favore perché il 2019 è un anno in cui molti Leone potranno superare la china, fare centro. Se c’è stata una problematica importante in amore si può superare. Grande cielo quello di questi giorni, ma anche di Gennaio in genere, per i nuovi amori. Consiglio di frequentare gente in più se il cuore è solo;

Vergine. La Vergine non deve esporsi troppo alle intemperie. Che tipo di intemperie? Beh, per esempio, intemperie di tipo legale, economico, amministrativo, perché va detto che ci sono state parecchie difficoltà e anche chi adesso per esempio vuole aprire una vertenza deve pensarci bene perché magari non hai tutte le ragioni e forse conviene mediare. Sono un po’ messe a repentagli le storie che hanno avuto problemi nelle ultime quattro settimane;

Bilancia. Una situazione astrologica molto particolare. Quelli che hanno ascendente Leone, Ariete, Sagittario hanno decisamente molto di più. Chi ha un ascendente Capricorno, Cancro, in questi giorni sente di dover cambiare vita, ambiente, non si trova più bene con alcuni soci, collaboratori; il problema è che c’è stato qualche dubbio in amore e in questo weekend potrebbe tornare una piccola delusione o comunque qualche momento di tensione. Consiglio prudenza anche in famiglia;

Scorpione. Ecco tre giornate che invitano ad amare, quindi un weekend migliore per i sentimenti, per la famiglia. Con Venere nel tuo segno si possono fare grandi progetti in vista del futuro e con Saturno in ottimo aspetto non manca la forza di programmare. Sarà possibile una novità nell’ambito del lavoro, alcuni progetti forse non hanno dati i risultati che tu avresti voluto, però non devi mai disperare. Sei una persona molto attenta ai dettagli e spesso per mettere a posto, ecco, certe situazioni- che invece tutto sommato potrebbero essere gestite in maniera anche più superficiale- non dico che perdi tempo ma sicuramente perdi tanta pazienza e quindi poi t’arrabbi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Quante stelle di fortuna devo darti visto che hai Luna, Marte, Giove, Mercurio favorevoli. Tante, tante. Io penso che chi ha voglia di fare farà perché le stelle propongono siamo noi che dobbiamo disporre ma il gioco è a tuo favore. Quindi se improvvisamente c’è un desiderio di andare in altri luoghi, se in questi giorni non vuoi porre limite al desiderio di amare direi datti da fare: è giusto che sia così;

Capricorno. Il Capricorno nel weekend deve assolvere alcune, gravose, responsabilità che possono riguardare anche la famiglia. Con Sole e Luna nel segno, entro domenica, si può fare qualcosa di più. Inoltre, tanto per parlare del 2019, quest’anno si chiuderà con Giove e Saturno nel tuo segno. Ecco che c’è la ricostruzione in ballo, anche da zero si riparte. Sarà molto importante evitare tensioni con Ariete e Cancro, gli unici segni che possono avere un effetto un po’ particolare sul tuo equilibrio emotivo;

Acquario. L’Acquario non deve fermarsi e più espande i propri orizzonti e meglio è. Il fine settimana consiglia bene. Chi ha la necessità di recuperare il tempo perduto, chi vuole anche recuperare un amore– rispetto ad un Dicembre aggravato da una Venere dissonante- ora è più contento. Fine settimana lieto anche negli incontri e le coppie che hanno resistito alla bufera di Dicembre ora stanno un pochino meglio. È tempo di nuove emozioni;

Pesci. Un po’ stanco sei, forse anche confuso. Sei ancora più confuso se il tuo cuore è diviso tra due persone oppure se non senti più di avere un certo feeling. Qualcuno pensa di avere lavorato troppo e che sia adesso necessario stare un po’ di più a casa per vivere i sentimenti in maniera migliore, ma quanti possono permetterselo? Perché poi, alla fine, bisogna portare a casa la pagnotta, come si dice. E allora, se c’è questo squilibrio tra vita pratica e vita affettiva qualcuno in questi giorni si chiederà se sta facendo la cosa giusta. Una pausa di riflessione è quasi d’obbligo per un mese, Gennaio, che metterà alla prova parecchie coppie, soprattutto quelle in cui ultimamente sono state dette delle bugie di troppo.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento