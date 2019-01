Repubblica: “Di Maio ricoverato al Gemelli” e cancella subito dopo. Di Maio: “Bufala, sto benissimo”

Repubblica: “Di Maio ricoverato” poi cancella la news

Repubblica ha pubblicato una notizia che sosteneva che Di Maio, ministro del Lavoro, era stato ricoverato al Gemelli a Roma. ha pubblicato una notizia che sosteneva che

La falsa news, un’ultim’ora, è stata pubblicata ieri alle 17.29 sul quotidiano online ed è rimasta sul web per circa 24 secondi prima di essere ritirata.

Di Maio stesso ha smentito ogni notizia sul suo ricovero in ospedale. “Poco fa Repubblica ha messo in prima pagina un flash che mi voleva ricoverato al Gemelli. Ovviamente smentisco l’ennesima bufala di questo giornale. Sto benissimo! Anche se ora mi tocca fare gli scongiuri” ha scritto sulla sua pagina Facebook. Di Maio ha anche detto che diversi parenti l’hanno chiamato per sapere se andava tutto bene.

“Mi hanno chiamato amici e parenti preoccupati perché hanno visto la notizia che non è stata neppure rettificata. Ovviamente ho detto loro che è meglio non credere ai giornali di questi tempi, ma verificare direttamente sui miei social” ha commentato.

Le scuse di Repubblica al vice premier

“Per un disguido tecnico alle 17,29 su Repubblica.it è apparsa una ultim’ora relativa al ricovero di Luigi Di Maio. Il titolo, che non doveva essere pubblicato in attesa di verificare la notizia, è rimasto in linea 24 secondi. Ce ne scusiamo con Di Maio e con i lettori”, questa è la rettifica ed il messaggio di scuse pubblicato il giorno dopo da La Repubblica.

Anche Mario Calabresi, direttore di Repubblica, si è scusato con Di Maio. “Mi scuso personalmente con Luigi Di Maio e con i lettori per un titolo pubblicato per errore – era una voce in attesa di essere verificata – ma rimasto in linea per 24 secondi (sempre troppi per una cosa non vera)” ha scritto in un tweet.