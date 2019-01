Simona Ventura, Giovanni Terzi conferma la relazione: “Ci frequentiamo da un mese”

Solo qualche giorno fa, prima dell’inizio del nuovo anno, “Dagospia” ha annunciato in esclusiva la storia d’amore di Simona Ventura con il giornalista Giovanni Terzi, dopo la fine della lunga relazione con Gerò Carrara (ve ne abbiamo parlato qui).

I due, aveva rivelato il noto sito di informazione, si frequentano da un mese, anche se, almeno ufficialmente, non sono mai stati visti insieme. Ebbene, Simona Ventura, che ha abbandonato Mediaset per fare il suo grande ritorno in Rai, non è più single.

Giovanni Terzi, contattato dal settimanale “Gente”, ha, infatti, confermato la relazione con la conduttrice televisiva:

“Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi.

Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente”.

I due, come raccontato dallo stesso Giovanni, hanno trascorso il Capodanno separati: Simona a Sharm con i tre figli, mentre il giornalista insieme ai due figli avuti dall’ex moglie. Giovanni, figlio di Antonio, direttore di popolari settimanali e vicedirettore del “Corriere della Sera”, e papà di Lodovico e Giuliano, con alle spalle una storia vissuta con Dalila Di Lazzaro, dal 2006 al 2011, ha tenuto a precisare di non essere stato la causa scatenante della rottura tra Simona e Gerò.

A questo punto, ci aspettiamo che anche Simona rilasci una dichiarazione ufficiale, inerente il suo nuovo status sentimentale.

Maria Rita Gagliardi