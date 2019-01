Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 4 gennaio 2019

Anche oggi, venerdì 4 gennaio 2019, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda Wine to Love – I colori dell’amore, Due fratelli si contendono i vigneti di famiglia. La situazione si complica quando entrambi si innamorano della stessa donna. Va in onda su Rai 2 The Good Doctor, racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Nel primo episodio, “Un genio silenzioso”, Shaun Murphy lascia il Wyoming, dove ha vissuto un’infanzia travagliata, per trasferirsi in città a fare il suo tirocinio presso il prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital. Brillante, intuitivo, onesto e diretto, dovrà sfidare lo scetticismo dei suoi colleghi.

Su Rai 3 Speciali Storia – Grandi Donne – Gertrude Bell , Lo straordinario destino della figlia di JP Morgan nella Francia devastata dalla Prima Guerra Mondiale. In occasione del centesimo anniversario della fine della Grande Guerra. Le comiche va in onda su Rete 4, Due comici in fuga davanti ad una locomotiva escono dallo schermo del cinema e si trovano immischiati in avventure quotidiane. I due diventano agenti di pompe funebri per passare a collezionare piccoli incidenti su di una spiaggia gremita di vacanzieri e finire come sosia di due mafiosi siculi, che li hanno destinati a morire ammazzati al loro posto. Le avventure avranno termine solo con il rientro nello schermo…

Su Canale 5 va in onda Zootropolis, Zootropolis e’ una città progettata e abitata da animali. La coniglietta Judy Hoops scopre presto che essere il nuovo membro di una forza di polizia composta da animali grandi e forti non e’ facile. Determinata a mostrare il proprio valore, Judy coglie l’opportunita’ di risolvere un complicato caso, dovrà allearsi con l’astuto Nick Wilde, volpe virtuosa della truffa. Su Italia 1 va in onda Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Bruce Wayne non indossa la maschera di Batman da circa 10 anni, il suo ritiro dalle scene e’ interrotto quando il commissario Gordon scopre un complotto teso a distruggere dall’interno la citta’ di Gotham City.

Caro diario va in onda su La 7, Nel primo episodio Nanni Moretti vaga per una Roma estiva e semi deserta, va al cinema, raggiunge il Lido di Ostia fino al luogo in cui e’ stato ucciso Pasolini. Nel secondo partiamo da Lipari per arrivare a Filicudi in compagnia di Gerardo, teledipendente inconfessato. L’episodio finale segue invece l’odissea di Moretti, a cui viene diagnosticato un tumore al sistema linfatico.

Memorie di una geisha va in onda su Tv 8, Un’orfana diventa una famosa Geisha nella Tokyo degli anni 30 tra la rivalità delle altre ragazze e gli amori proibiti.

Su Iris va in onda Di nuovo in gioco, Gus Lobel, uno scopritore di talenti del baseball, sta perdendo la vista. Decide di fare un viaggio insieme alla figlia Mickey fino alla Carolina del Nord per incontrare un giovane promettente giocatore. Tutto si complica quando incontrano Johnny, un talent scout rivale di cui Mickey si innamora. Su Cielo va in onda Amantes – Amanti, Al termine della ferma militare Francisco viene congedato. Il suo comandante gli trova un lavoro, ma lui vuole fare soldi in fretta e sposare Trini, sua fidanzata da tempo. Trova alloggio presso Luisa, una vedova piu’ anziana di lui, ma ancora piacente. Alla donna basta poco per sedurre il giovane e coinvolgerlo in modo sempre piu’ stretto in giri poco chiari.

