Automobile investe ed uccide un bimbo: il piccolo stava cercando di raggiungere il papà

Bimbo di tre anni investito ed ucciso: il dramma si è consumato a Cesena

I bambini sono ancora tristemente protagonisti dopo i tragici fatti che, in questi giorni ,hanno portato alla morte di due bimbe di 8 e 9 anni su due diverse piste da sci. Questa volta la vittima è un bimbo di soli 3 anni, travolto ed ucciso da un’automobile in transito.

Il dramma si è consumato a Cesena, nel quartiere del Rubicone, ieri pomeriggio (intorno alle ore 18:00). Il piccolo avrebbe attraversato la strada per cercare di raggiungere il padre che era sceso. Entrambi, poco prima, viaggiavano sulla stessa auto ma il padre ha fermato la vettura- per motivi sconosciuti– ed ha successivamente lasciato l’abitacolo.

Bimbo di tre anni investito ed ucciso: indagano i Carabinieri

Un bimbo di soli tre anni è stato travolto ed ucciso da un’automobile. È successo ieri pomeriggio, a Cesena. Ci troviamo a solo un km di distanza dal “Romagna Shopping Valley”.

Secondo quanto ricostruito, prima della tragedia il piccolo si trovava in macchina (una Audi A2) insieme al padre, un uomo di 42 anni originario del Senegal. Per motivi che attualmente non si conoscono, ad un certo punto l’uomo si è accostato al margine della carreggiata, fermando la vettura e lasciando l’abitacolo.

Il bimbo, a sua volta, è sceso dalla vettura per raggiungere il padre e si è ritrovato, così, al centro della strada. Un primo veicolo in transito è riuscito a scansare il piccolo, ma così non è stato per la Fiat Punto che è sopraggiunta subito dopo. La vettura ha colpito il bimbo, ferendolo a morte, salvo poi finire semi capovolta nel fossato che si trova a margine della carreggiata dal lato dell’altra corsia.

Nell’impatto, il conducente della vettura ha riportato delle ferite lievi: soccorso, è stato ricoverato all’Ospedale Bufalini di Cesena. Anche il bimbo è stato soccorso, rianimato più volte sul posto e trasportato al medesimo ospedale. Nulla da fare per lui. È deceduto dopo l’arrivo al Bufalini.

Sulla tragica morte del bimbo indagano adesso i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. Il padre della vittima, un uomo che risiede a Savignano, è stato soccorso per un malore avuto non appena appresa la notizia della morte del figlioletto.

Maria Mento