Festival di Sanremo 2019: Claudio Bisio e Virginia Raffaele conduttori insieme a Claudio Baglioni

Ormai, è ufficiale, ad affiancare Claudio Baglioni, nella conduzione del prossimo “Festival di Sanremo”, che sarà in onda su Raiuno a partire dal prossimo 5 Febbraio fino al 9 Febbraio, saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

A rivelarlo è, in esclusiva, AdnKronos, che scrive: “L’accordo con i due attori è andato a buon fine e entrambi saranno a Sanremo il 9 gennaio insieme al direttore artistico per la tradizionale conferenza stampa di presentazione del Festival”.Virginia e Claudio raccoglieranno, dunque, il timone di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che lo scorso anno affiancarono Baglioni, che della kermesse è anche direttore artistico, ottenendo un grandissimo successo, in termini di gradimento ed ascolti. Inizialmente, per la conduzione del Festival, era stato fatto anche il nome dell’attrice spagnola Vanessa Incontrada, ma, alla fine, a spuntarla, sono stati Claudio e Virginia che, già in passato, hanno avuto modo di calcare il palco del teatro Ariston ma, questa volta, dovranno presenziare all’evento in veste di conduttori.

Nulla è ancora trapelato, almeno ufficialmente, nulla per quanto concerne gli ospiti italiani ed internazionali che si alterneranno durante le cinque puntate di diretta, ma sono stati fatti i nomi di Fiorello, Maurizio Crozza e Milly Carlucci.

Come se la caveranno Claudio e Virginia come conduttori del “Festival di Sanremo”? Per scoprirlo, non ci resta che attendere il prossimo 5 Febbraio!

Maria Rita Gagliardi