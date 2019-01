GF Vip: Benedetta Mazza misteriosa su Instagram: “La cattiveria torna al mittente”

Da quando ha concluso la sua esperienza al “Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza continua a far parlare di sè e ad essere molto seguita sui social, soprattutto per il suo rapporto con Stefano Sala, con il quale ha molto legato nella Casa più spiata d’Italia.

Non si sa ancora se i due abbiano una storia d’amore in corso. Benedetta, durante il reality ha avuto molto rispetto della storia d’amore ufficiale di Stefano con Dasha, modella ucraina, ma è notizia di queste ore che l’ex Professoressa de “L’Eredità” ed il bel modello siano andati in vacanza insieme in montagna.

Sui social, Benedetta non è solita parlare apertamente di Stefano, ma, questa notte, su Instragram ha scritto un messaggio che sta facendo molto discutere coloro i quali la seguono. Il messaggio recita:

“Nella vita tutto torna. La cattiveria torna al mittente, l’amore a chi lo ha donato, le bugie a chi le ha dette, l’invidia a chi la sente. La ruota gira per tutti”.

Che il messaggio sia davvero un riferimento a Stefano Sala? Ad ora, non è dato saperlo, dato che i due, a differenza di Giulia Salemi e Francesco Monte, altra coppia nata durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” che sta vivendo la propria storia d’amore alla luce del sole, vivono in una sorta di limbo, a metà tra l’amicizia speciale ed il fidanzamento. Nessuno sbilanciamento nemmeno da parte di Stefano che, tra l’altro, non ha ancora ufficialmente dichiarato se la sua storia d’amore con Dasha sia giunta o meno al capolinea.

Maria Rita Gagliardi