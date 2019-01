Giancarlo Magalli rischia il licenziamento da Raidue – Il Web insorge

Rivoluzione a Raidue ed il suo palinsesto. Ieri, Carlo Freccero, nuovo direttore della seconda rete, ha dato alcune indicazioni inerenti i programmi che vedremo nei prossimi mesi sul secondo canale.

Sembra che, dopo l’epurazione di Luca e Paolo, “Detto Fatto”, programma di tutorial condotto da Bianca Guaccero e, soprattutto, “I Fatti vostri”, storico programma di Michele Guardi’ condotto da Giancarlo Magalli, potrebbero essere chiusi. Freccero non si è espresso chiaramente riguardo ad una eventuale chiusura, ma ha dichiarato apertamente che, secondo lui, i programmi dovrebbero andare in onda su Raiuno.

In realtà, “I fatti vostri” è un programma che va in onda su Raidue da ben 25 anni, registrando sempre dei buonissimi ascolti, tant’è che le parole di Freccero hanno destato scalpore da parte del popolo del Web che è immediatamente insorto. C’è chi su Twitter scrive: “E quindi Magalli? “Stimo Freccero, ma che boicotti serie americane per favorire repliche di fiction italiane o che cancelli Detto Fatto e I Fatti Vostri solo per gusto personale avverso è inaccettabile”. E ancora: “Ho appena scoperto che a mio papà togliono i Fatti Vostri. Cosi’ impara a votare Movimento 5 stelle”.

Contattato da “Fanpage”, Magalli ha cosi’ commentato l’indiscrezione che vuole chiusa la sua trasmissione:

“Nessuna comunicazione ufficiale, nessun commento. La Rai è padrona dei suoi palinsesti, non noi conduttori. Sono troppo amico e troppo ammiratore di Freccero per criticare i suoi eventuali orientamenti che, ripeto, per ora non sono divenuti decisioni ufficiali”.

Come finirà? “I fatti vostri” verrà davvero cancellato per lasciare spazio ad un’altra programmazione?

