“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 5 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Anche oggi 5 Gennaio andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo weekend è un po’ pesante per te che devi sempre discutere, mettere in chiaro alcune cose. Certo che adesso lo fai con grande capacità di reazione perchè un Ariete è già piuttosto agitato di suo ma adesso che è partito questo 2019, con Giove super e con Venere a breve estremamente importante, bisogna parlare. Parlare d’amore, parlare di lavoro. Chissà quanti in questo momento avranno modo di iniziare a valutare un nuovo progetto, magari non del tutto soddisfacente. Io questo l’ho detto sempre: il 2019 è un anno che porta delle occasioni ma non proprio come le vuoi tu, però sempre meglio del 2018 che a volte è stato addirittura impietoso nei tuoi confronti;

Toro. Le feste per il Toro, come per tutti, stanno per andare via ma vogliono lasciare un bel ricordo. In questo weekend qualcuno riscoprirà il valore di un sentimento. Le relazioni che nascono sono molto importanti, preludio di un Febbraio di scelte. Andare contro il destino? Beh,, quasi inutile. Poi io spiego sempre che c’è un grande destino e un piccolo destino; il piccolo destino è quello che manovriamo noi, il grande destino è quello che ci impongono dall’alto e lì non si può far nulla. Possono arrivare delle bone risposte;

Gemelli. Discussioni, nervosismo, forse anche incapacità- non per colpa tua- di trovare una soluzione. Potresti, in questi giorni, avere a che fare con una persona che da un certo punto di vista vuole cambiare il tuo percorso di lavoro o che non è del tutto in accordo con i tuoi pensieri. Una certa noia esistenziale va superata. Attenzione alle spese e a non riversare questa problematica in amore;

Cancro. Il Cancro oggi ha la Luna opposta. In questo weekend potrebbe vivere qualche piccola perplessità. Da qualche giorno è tornata anche un po’ di agitazione interiore, quindi se prima eri disposto a capire, a tollerare, adesso non è più così. Saturno opposto rappresenta “Tu contro chi”? Ecco, allora, in questo periodo (per esempio) se hai tante cose da fare ed entro pochi mesi dovrai decidere quale continuare e quale no, sei proprio tu che forse auspichi che una situazione si interrompa perché ne nasca un’altra.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone continua ad essere il più forte, a dominare la scena. Chi non aveva parlato da mesi, da anni, tornerà a parlare, ad imporre i propri desideri e adesso bisogna dare spazio a tutte le novità e direi anche alle persone positive, perché un vero Leone è vincente quando ha attorno una squadra che lo supporta come un re. Ha bisogno in qualche modo di sudditi. Ora, tu non sei così opprimente nei confronti delle persone che ami, che desideri, però ti piace guidare;

Vergine. Sono contento che questo weekend porti un po’ di vitalità ma qualcuno, lo ricordo, è stato male: ha risentito di malesseri stagionali. Ci sono anche problemi personali importanti. Diciamo che la Vergine deve ritrovare un certo equilibrio. Cura sempre l’alimentazione. I Vergine, di solito, lo fanno per natura però ricordiamo che spesso stomaco e intestino sono punti deboli. Quelli che sono stati in bilico tra due storie a Gennaio devono fare una scelta definitiva;

Bilancia. La Bilancia in questo weekend si può sentire stanca e nervosa, forse poco passionale. In queste 48 ore mi sembra che tu debba essere un pochino più lungimirante. Lo so che è difficile andare a lavorare, non tanto per il lavoro che fai quanto per le persone che incontri, ma questa è una condizione che dall’autunno dell’anno scorso imperversa nella tua vita e a cui comunque devi tenere testa;

Scorpione. Per lo Scorpione sabato e domenica sono due giornate che possono regalare qualche slancio emotivo in più e poi abbiamo anche una situazione astrologica migliore per chi vuole vendere, acquistare, magari anche pensare ad un lavoro, un affitto, ad una novità. Qualunque problema tu abbia avuto potresti avere un grande miglioramento entro marzo. Weekend illuminante per i sentimenti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Al Sagittario consiglio di non trascurare le buone opportunità che capitano e che capiteranno perché Gennaio è un mese molto importante. Di solito, quando si fa l’oroscopo, capita di ascoltare l’astrologo che dice “A marzo avrai… a maggio avrai… a dicembre avrai…”: in questo caso devo dire “A Gennaio avrai”! Basta solo chiedere, subito. Proposte, cambiamenti, possono anche costar cari. Chi è che non ottiene risultati? Beh, quelli che sono un po’ troppo ancorati al passato. Qualcuno ti attacca e tu saprai come rispondere;

Capricorno. Il Capricorno, con Sole e Luna nel segno assieme a Saturno, è bello stimolato. Questa forte concentrazione di pianeti non solo rende più risoluti ma anche più responsabili. Questa parola, “responsabilità”, questo sostantivo che ti accompagna un po’ troppe volte nella vita. Insomma, il termine è racchiuso nella stessa etimologia. Sapete che arriva dal latino “respondere” e quindi cosa vuol dire? Rispondere di qualcosa e tu quante volte devi rispondere per gli altri? Anche di cose che non hai fatto tu, ci cui non hai colpa. Ecco perché il Capricorno spesso fa le cose da solo, così non deve rispondere altro che di se stesso, però per ottenere dei grandi risultati non si può lavorare da soli. Tutti quelli che remano contro dovranno essere allontanati. Comunque mostrerai i denti;

Acquario. L’Acquario, a volte, è un po’ troppo pazzo. È un folle-saggio nel senso che comunque è un segno zodiacale che di punto in bianco può dire “Questa cosa non mi piace più, non la faccio più”, però ogni mossa che fa l’Acquario- anche se apparentemente può sembrare bizzarra, pazzesca- ha una base, un supporto importante. Questo fine settimana invita a relazionarsi agli altri in maniera più favorevole. Con Marte ottimo si può andare lontano;

Pesci. Il segno dei Pesci ha un buon recupero, poi sabato e domenica sono giornate importanti. Nella calza dell’Epifania troverai zucchero, non carbone. L’unico dubbio potrebbe nascere se questo zucchero riguarda un amore che magari è un po’ contrastato, oppure se sei proprio tu che in questo periodo hai due storie nella mente. Non è detto che tu non ami più una persona: magari la vedi poco, vorresti starci più tempo assieme. Posso dirlo? Gennaio è un mese di test per tutte le relazioni. È chiaro che lo sarà ancora di più per quelle che hanno vissuto una crisi, se uno dei due ha tradito, è stato lontano, bisogna recuperare, però proprio entro Gennaio tu in questi giorni sei confuso ma avrai modo- a breve- di sapere quali sono le persone di riferimento ma soprattutto quali sono le persone su cui davvero puoi contare nel corso delle prossime settimane. Con Giove in aspetto un po’ dissonante sono sempre da curare con molta attenzione le relazioni con gli altri, le questioni legali, le questioni finanziarie e forse adesso, anzi sicuramente, non è il caso di fare il passo più lungo della gamba, quindi prudenza anche se devi firmare un accordo, un contratto (soprattutto se è a lunga scadenza).

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento