L’increrdibile trasformazione degli edifici più importanti al mondo nell’arco di un secolo

Una trasformazione incredibile in un arco di tempo relativamente breve. Sono immagini stupefacenti quelle che ritraggono alcuni importanti edifici delle principali capitali nel mondo e la loro mutazione, non tanto dal punto di vista dell’architettura quanto del contesto nel quale si trovano, nel corso di un secolo: una serie di fotografie ‘vintage’ che mostrano com’erano e come sono cambiati con il passare del tempo.

La trasformazione di edifici e monumenti simbolo

E c’è davvero di tutto: si va da Buckingham Palace di Londra alla Torre Eiffel di Parigi, dal Vaticano al museo di Amsterdam fino all’entrata del castello di Praga. Foto a colori del diciannovesimo e ventesimo secolo, per rendere l’idea di come gli edifici più importanti al mondo abbiano conservato il loro fascino ed appaiano maestose anche un secolo fa.

Una ricca gallery

Ma anche di come alcuni siano radicalmente mutati per quanto riguarda il contesto nel quale sono inseriti, come ad esempio il Reichstag di Berlino che in passato era circondato da giardini mentre oggi è contornato da edifici. O la Torre Eiffel, sotto la quale un tempo si passeggiava in tranquillità ed oggi attraversate da decine di migliaia di persone e veicoli al giorno. Una gallery che, insomma, è una vera e propria lezione di storia e geografia del continente europeo con le sue radicali mutazioni.