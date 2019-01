L’astrologo Marco Pensatori si scaglia contro gli astrologi e soprattutto contro Paolo Fox: “Le cose che dice non sono vere”

Siamo ad inizio 2019 ed una delle prime cose che milioni di italiani hanno fatto in questo nuovo anno è stato dare una sbirciata alle previsioni astrologiche sul proprio segno. Certo, in molti sosterranno di non averlo fatto, altri diranno che le hanno lette per farsi una risata, ma più o meno tutti hanno cambiato umore in base a quanto scritto, specie chi si è visto assegnare 5 stelle per le tre categorie classiche: amore, lavoro e salute.

Quanto c’è di vero nelle previsioni degli astrologi? Secondo Marco Pensatori, astrologo autore di diversi libri sull’argomento e giornalista di Vogue, ben poco. L’esperto si scaglia contro quelli che definisce “oroscopini” sostenendo che la vera astrologia è ben altro poiché non è basata solo su 12 segni e considera anche l’influenza dei vari pianeti oltre a quella solare.

Pensatori contro Fox: “Le cose che dice non sono vere”

Intervistato da ‘Libero Quotidiano‘ sugli oroscopi di inizio anno, Pensatori non ci pensa due volte a dire che nessuno dei colleghi famosi propone la vera Astrologia e come esempio cita Paolo Fox (forse il più seguito dagli italiani) di cui dice: “Fox, per esempio, è diventato il Pippo Baudo della astrologia ma non precisa mai che le cose che dice non sono vere”. Quando poi gli viene chiesto se almeno uno dei colleghi si salva, Pensatori risponde scherzando: “Il mago Otelma, perché ha l’ autoironia di prendersi poco sul serio”, infine per stemperare i toni e spiegare la sua presa di posizione aggiunge: “Il fatto è che l’ astrologia non è una macchina di sentenze, ma un’ arte per amplificare la coscienza e spingerci a pensare”.