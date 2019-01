Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 5 gennaio 2019

Anche oggi, sabato 5 gennaio 2019, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 5 gennaio 2019. Heidi va in onda su Rai 1, Heidi è una bambina di cinque anni rimasta orfana, viene affidata alle cure del nonno, un pastore che vive in una fattoria sulle Alpi Svizzere. Su Rai 2 va in onda La Memoria di Adriano, In occasione del suo 81esimo compleanno, uno speciale dedicato al grande Adriano Celentano. Interviste esclusive e immagini di repertorio ripercorrono i momenti piu’ significativi della sua carriera.

Va in onda su Rai 3 Prima che la notte, La storia del giornalista e scrittore Giuseppe Fava, ucciso da Cosa Nostra a Catania il 5 gennaio 1984. Fava era alla perenne ricerca della verita’ tanto da mettersi contro la mafia… Su Rete 4 va in onda Delitto sul lago, A tre giorni dall’inizio del festival dei Flottins, un uomo d’affari svizzero viene trovato annegato. Il suo corpo e’ zavorrato a una delle sculture del festival che simboleggia un animale fantastico. Dal momento che la leggenda vuole che in passato i Flottins abbiano salvato alcuni abitanti di Evian dall’annegamento, l’assassino si e’ servito del folclore locale…

Su Canale 5 va in onda Fuga da Reuma Park, In un futuro prossimo, Giacomo e’ in una sedia a rotelle, attaccato a flebo di Barbera e gira con una pistola giocattolo. Giovanni ha la memoria che fa cilecca e parla con i piccioni ma non ha perso la passione per le procaci infermiere. Aldo viene abbandonato dai figli proprio la mattina di Natale. I tre si ritrovano al Reuma Park, una casa di ricovero improvvisata all’interno di un Luna Park dismesso…

L’ultimo dei templari va in onda su Italia 1, Quando la peste nera devasta l’Europa, a un cavaliere viene dato l’ordine di scortare, fino ad un monastero, una giovane donna accusata di stregoneria e sospettata di essere la responsabile della diffusione della peste. Lui crede però che la donna sia innocente, con alcuni compagni di viaggio cercherà di provare l’innocenza della giovane e liberare l’Europa dalla maledizione della peste. Su La 7 va in onda Little Murders, Le investigazioni su misteri e casi intricati ispirati ai romanzi di Agatha Christie, del pragmatico e scaltro commissario Laurence.

Due sotto un tetto va in onda su Tv 8, Una scrittrice esperta di viaggi, dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzato, decide di passare le vacanze natalizie da sola ed incontra un affascinante vedovo. Su Iris va in onda Midnight in Paris, Gil e Inez partono insieme ai genitori di lei in un viaggio d’affari, per una breve vacanza a Parigi. Una sera che Inez va a ballare con alcuni amici, Gil si concede una lunga passeggiata solitaria per la citta’ e quello che gli succede lo cattura al punto che inizia a uscire da solo ogni sera, attirando su di se’ i sospetti di Inez e dei suoi genitori.

Su Cielo va in onda Belle d’amore, Monique e Bruno sono due studenti universitari che si introducono nel mondo della prostituzione per studiarne gli aspetti e per poter cosi’ elaborare la loro tesi di laurea imperniata sull’ambiente del vizio…

Stasera in TV, sabato 5 gennaio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Heidi

23:30 – Anna dai capelli rossi – In pace con il mondo

Rai 2

21:05 – La Memoria di Adriano

00:00 – TG2 Dossier

Rai 3

21:20 – Prima che la notte

23:35 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – Delitto sul lago

23:22 – 1921 – Il mistero di Rookford

Canale 5

21:21 – Fuga da Reuma Park

23:41 – I laureati

Italia 1

21:20 – L’ultimo dei Templari

23:10 – Lupin – Lupin non basta

La 7

21:15 – Little Murders – Laurence in defaillance

23:10 – Little Murders – A carte scoperte

Tv 8

21:30 – Due sotto un tetto

23:15 – La magia del Natale

Iris

21:00 – Midnight in Paris

23:01 – Strangerland

Cielo

21:15 – Belle d’amore

23:15 – Naked in America – Nudisti per caso

