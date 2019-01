Stefano De Martino condurrà la nuova edizione di ‘Made in Sud’?

Stefano De Martino sta vivendo un periodo molto positivo della sua vita dal punto di vista sentimentale. Sembra, infatti, che il ballerino sia felicemente fidanzato con la bellissima modella Chiara Scelsi (la nuova fiamma di Stefano, come vi abbiamo raccontato in questo post, ha già incontrato Belen Rodriguez), ma anche dal punto di vista lavorativo sembra che le cose girino bene.

Stefano, infatti, potrebbe essere il nuovo conduttore di “Made in Sud”, programma comico di Raidue. Ad annunciarlo è stato Carlo Freccero, nuovo direttore del secondo canale della Rai. Freccero, ai microfoni di Radio CRC, ha dichiarato: “Il 25 febbraio parte la nuova edizione di Made In Sud con una novità assoluta. Non posso dire niente perché non ho ancora firmato il contratto. Mi piacerebbe avere come presentatore Stefano De Martino. Purtroppo non so se verrà perché è conteso con Mediaset”.

Dopo aver condotto il daytime di “Amici” ed essere stato inviato della scorsa edizione de “L’Isola dei famosi”, Stefano potrebbe tornare alla presentazione, ma, stavolta, in prima serata. In passato, “Made in Sud” è stato condotto da Gigi e Ross, insieme a Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci e, nell’ultima edizione, andata in onda nel 2017 e chiusa poi per bassi ascolti, dal cantante Gigi D’Alessio.

Stefano accetterà la proposta Rai e saprà dare nuova linfa al programma comico partenopeo?

