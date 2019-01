Barbara D’Urso, indiscrezione sul suo nuovo programma: un talk show in prima serata

Quello che è appena iniziato, sarà per Barbara D’Urso un anno davvero impegnativo sul piano professionale. Concluse le vacanze natalizie, la conduttrice sta per tornare in onda tutti i pomeriggi, dal lunedi’ al venerdi’, con “Pomeriggio Cinque” e tutte le domeniche con il consueto appuntamento con “Domenica Live”.

Ma non è tutto, dato che la presentatrice napoletana, che ad aprile tornerà a condurre anche il “Grande Fratello”, è tornata, dopo anni, alla recitazione. Barbara, infatti, è pronta a riproporre sui nostri teleschermi un personaggio amatissimo dal grande pubblico: “La dottoressa Giò”, fiction che andrà in onda a partire da domenica prossima, 13 Gennaio.

Come se questi eventi televisivi non fossero sufficienti, Mediaset ha deciso di affidare a Barbara un altro programma, del quale nulla si sapeva fino a qualche giorno fa, ma ci ha pensato Tvblog a fornirci qualche indiscrezione interessante. Sul noto blog di televisione, si legge che il programma in questione andrà in onda ad aprile, di mercoledi’. E ancora:

“Secondo quanto apprendiamo, questo nuovo impegno sarà posizionato nella prima serata del mercoledì e sarà una specie di talk show dedicato per la maggior parte ai reality di cui Canale 5 ormai è la rete di riferimento della televisione italiana. In questa prima serata del mercoledì si parlerà dunque di Isola dei Famosi prima e di Grande Fratello poi”.

Insomma, Mediaset ha deciso di puntare, ancora una volta, sui reality, fiore all’occhiello dell’intrattenimento televisivo dell’azienda e, per farlo, ha deciso di affidarsi alla professionalità di Barbara. Attendiamo, impazienti, di conoscere nuovi dettagli sulla trasmissione.

