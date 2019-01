Belen Rodriguez, è tempo di cambiamenti:è possibile che abbandoni Mediaset

Belen Rodriguez lascia Mediaset?

Belen Rodriguez ha sempre riscosso un notevole successo per la sua bravura, simpatia ed indiscutibile bellezza. Da quando Maria De Filippi la scoprì, poiché la assunse per fare la ballerina durante il serale di Amici, la sua carriera è in decollo. Questo successo continua ancora tutt’oggi, tant’è che nuove opportunità lavorative sono forse in vista.

La Rodriguez deve molto a Mediaset: basti pensare a programmi tv quali Tu Si Que Vales, Amici di Maria De Filippi, Pequeno Gigantes, Italian’s Got Talent e molti altri in cui ha lavorato. A Mediaset ha conosciuto l’uomo, Stefano De Martino, che le ha donato ciò che forse ama più di ogni altra cosa al mondo: il suo primo figlio, il dolcissimo Santiago! Eppure per la bella argentina soffiano i venti del cambiamento! Tramite alcune fonti si vocifera che la sua partecipazione alla quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi” sia da poco saltata. La stessa cosa succede per il Programma “La Pupa e il Secchione”, dove avrebbe partecipato in qualità di opinionista. Che sia in vista una nuova opportunità, magari su un’altra rete?

Belen Rodriguez in Argentina: potrà riflettere meglio sul da farsi

Era da tanto tempo che la showgirl argentina aspettava una nuova opportunità, che le concedesse la possibilità di mettersi alla prova anche in altre vesti. La giovane donna è in attesa della nuova edizione di Tu Si Que Vales, ma nel frattempo si vocifera la possibilità che possa prendere parte ad un nuovo programma di cui è ancora tutto assolutamente segreto oppure il passaggio ad un canale del digitale terrestre. Per migliorarsi bisogna buttarsi, d’altra parte chi non risica non rosica!

In attesa di nuovi riscontri in merito Belen Rodriguez è in vacanza nel suo paese d’origine, l’Argentina, per passare le vacanze di fine anno con la famiglia ed alcuni amici. Pare che sia presente anche il suo ex marito, e sia ricomparsa inoltre una sospetta fede al dito. Beh che dire…a quanto pare, durante la sua pausa, Belen Rodriguez avrà di che riflettere su tante questioni!