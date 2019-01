Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film domenica 6 gennaio 2019

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 6 gennaio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Rai 1 va in onda Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, In diretta dal Teatro Delle Vittorie Amadeus conduce Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia. In onda su Rai 2 Cenerentola, Ella e’ una bambina che cresce felice tra mamma e papa’. Ma la sua serenita’ e’ turbata dalla morte prematura della madre, che le ha fatto promettere di essere sempre coraggiosa e gentile. E coraggio e gentilezza le serviranno qualche anno piu’ tardi con la donna che il padre sposera’ in seconde nozze. Dopo la perdita del padre, Ella e’ costretta a (ri)governare la casa e ad abitare la sua ala polverosa. Appellata Cinderella dalle due sorellastre, Ella fugge a cavallo nel bosco dove incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora a palazzo e al servizio del re…

Su Rai 3 va in onda La soffiatrice di vetro, Marie, figlia di un soffiatore di vetro della Turingia, dopo la morte dei genitori vuole portare avanti il mestiere del padre, un lavoro da sempre destinato agli uomini. Dopo aver iniziato con la sorella Johanna, diviene la prima soffiatrice di vetro al mondo grazie a Wilhem Heimer e suo figlio Thomas. Su Rete 4 va in onda Come un uragano, Adrienne deve badare ad una locanda in riva al mare per un weekend. Ospite della locanda un dottore, i due restano bloccati nella locanda a causa di un uragano e tra loro nascerà un profondo sentimento. Victoria – Conforto e gioia va in onda su Canale 5 Proposte di matrimonio, nuovi protagonisti e un’inattesa visita a palazzo: la regina Victoria e tutta la corte reale si riuniscono per un episodio speciale ambientato nel periodo più magico dell’anno.



Su Italia 1 va in onda Jurassic World, Dopo il fallimento del Jurassic Park la morte di John Hammond, l’imprenditore Simon Masrani decide di acquisire la InGen con lo scopo di riformare e ristrutturare la compagnia e di aprire su Isla Nublar un nuovo parco di dinosauri, chiamato Jurassic World. Il nuovo parco a tema giurassico, perfettamente funzionante e realizzato secondo le idee di John Hammond, riscuote subito un grande successo. Tuttavia, col passare del tempo, il numero di visitatori inizia a calare… Non è l’arena va in onda su La7, il programma proponene analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica. Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino va in onda su Tv 8, Tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, nel Trentino innevato, conosceremo Alberto, Manuela, Mattia e Francesco. Chi di questi 4 albergatori riuscira’ a convincere Bruno Barbieri, conquistando il titolo?

Su Iris va in onda Un poliziotto alle elementari, Per acciuffare un trafficante di droga, John si infiltra come maestro nella scuola del figlio del criminale. Su Cielo va in onda La signora ammazzatutti, Beverly Suthpin ha due bizzarri hobbies: farsi mandare cassette con la voce del famoso serial killer Ted Bundy e tormentare con telefonate oscene Dottie Hinkle, rea di averle inflitto uno sgarbo al supermarket. Dopo alcune lamentele dei figli, la signora decide di diventare una provetta serial killer…

Stasera in TV, domenica 6 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia

23:40 – Speciale Tg1

Rai 2

21:05 – Cenerentola

23:00 – Viaggio al centro della Terra

Rai 3

21:25 – La soffiatrice di vetro

23:05 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

21:27 – Come un uragano

23:29 – Sing sing

Canale 5

21:21 – Jurassic World

23:46 – Tutti insieme inevitabilmente

Italia 1

21:20 – Very Big Show

00:20- Chi ha paura del buio

La 7

20:30 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7 Notte

Tv 8

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

22:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

23:30 – Zoolander

Iris

21:00 – Il dottor Zivago

00:56 – Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni

Cielo

21:15 – La signora ammazzatutti

23:15 – Amantes – Amanti

Stasera in TV, domenica 6 gennaio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Cenerentola (Rai 2): Ella e’ una bambina che cresce felice tra mamma e papa’. Ma la sua serenita’ e’ turbata dalla morte prematura della madre, che le ha fatto promettere di essere sempre coraggiosa e gentile. E coraggio e gentilezza le serviranno qualche anno piu’ tardi con la donna che il padre sposera’ in seconde nozze. Dopo la perdita del padre, Ella e’ costretta a (ri)governare la casa e ad abitare la sua ala polverosa. Appellata Cinderella dalle due sorellastre, Ella fugge a cavallo nel bosco dove incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora a palazzo e al servizio del re…

La soffiatrice di vetro (Rai 3): Marie, figlia di un soffiatore di vetro della Turingia, dopo la morte dei genitori vuole portare avanti il mestiere del padre, un lavoro da sempre destinato agli uomini. Dopo aver iniziato con la sorella Johanna, diviene la prima soffiatrice di vetro al mondo grazie a Wilhem Heimer e suo figlio Thomas.

Come un uragano (Rete 4): Adrienne deve badare ad una locanda in riva al mare per un weekend. Ospite della locanda un dottore, i due restano bloccati nella locanda a causa di un uragano e tra loro nascerà un profondo sentimento.