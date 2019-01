Grande Fratello Vip, Jane Alexander: “La proposta di matrimonio del mio ex è stata una mancanza di rispetto”

Jane Alexander continua ad essere felice ed innamorata al fianco di Elia Fongaro, 27enne modello conosciuto all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”.

L’attrice ha parlato della relazione che sta vivendo con l’ex Velino, ai microfoni di “Non succederà più”, programma radiofonico, condotto da Giada De Miceli su RadioRadio. Jane, in particolare, ha parlato di Gianmarco Amicarelli, l’ex compagno che ha lasciato, una volta uscita dalla Casa, per iniziare la storia d’amore con Elia. Jane ha dichiarato che la relazione con l’ex sarebbe terminata anche se nella Casa non si fosse innamorata di Fongaro:

“Ho pensato tantissimo al male che stavo facendo a lui. Io sono entrata, sperando di sistemare le cose con lui perché lo amavo tanto. Io sono sicura al 100% che le cose sarebbero andate allo stesso modo anche se non ci fosse stato Elia”.

Mentre era nella Casa, inaspettatamente, Jane ha ricevuto da parte di Gianmarco una proposta di matrimonio che, però, lei non ha gradito:

“Le cose, nella mia testa, sono cambiate dopo la richiesta di matrimonio. La mia rabbia è salita dopo la richiesta. Questa è stato il modo peggiore per cercare di non perdermi. In una situazione del genere tu non mi guardi nemmeno negli occhi. È come se automaticamente io dovessi dire di si, perché io non posso fare altro. È come mettermi con le spalle al muro e per me questa è una mancanza di rispetto”.

Oggi, Jane è felice accanto ad Elia:

“No, prima di Elia, non ero felice come lo sono ora”.

Maria Rita Gagliardi