Grave serie di incidenti in montagna: il bilancio della settimana è drammatico

E’ un bilancio assolutamente drammatico e pesantissimo quello relativo agli incidenti avvenuti sulle montagne italiane nel corso della prima settimana di gennaio 2019. A farne le spese, in particolare, la Lombardia con due morti in altrettanti incidenti provocati con tutta probabilità dal ghiaccio e avvenuti nelle province di Bergamo e Brescia. La prima vittima è deceduta sul Monte Blumone, a 2843 metri d’altezza: qui un alpinista stava cercando di attraversare un canalone ma qualcosa è andato storto e l’uomo ha perso la vita a seguito di una caduta dovuta probabilmente ad un lastrone di ghiaccio; gravemente ferita invece la donna che era con lui, 44 anni e Milanese come il compagno, insieme al quale aveva lasciato il rifugio situato tra la Vallesabbia e la Vallecamonica, nel Bresciano. La vittima è Michele Spada, caduto per quasi 100 metri: sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno tratto in salvo la donna, legata in cordata, ricoverata agli Spedali civili di Brescia dove i medici hanno riscontrato una serie di gravi traumi mantenendo la prognosi riservata.

Una vittima nella Bergamasca, caduto nel vuoto

La seconda persona è invece deceduta a Valbondione, nella Bergamasca, in località Tre Croci: la vittima è un 47enne di Berzo San Fermo, nella Bergamasca che, in solitartia, stava effettuando un’escursione quando, sempre a causa del ghiaccio ma anche del fatto che non utilizzava i ramponi come confermato dagli uomini del Soccorso Alpino, è improvvisamente scivolato. Il suo corpo è stato recuperato ore dopo: l’allarme è stato lanciato da alcuni escursionisti che si trovavano a poca distanza dall’uomo e che lo hanno visto cadere.

Morte in montagna anche due bambine di 8 e 9 anni

Ma non si tratta degli unici decessi: nel corso della settimana hanno infatti perso la vita anche due bambine: Emily Formisaro di 8 anni, morta sulla pista del Corno di Renon in seguito al violento impatto dello slittino sul quale viaggiava contro un albero mentre la madre è stata ricoverata in gravi condizioni. E Camilla di 9 anni, caduta con gli sci andando ad impattare contro una barriera frangivento di una pista in seguito posta dalla Procura di Torino sotto sequestro.