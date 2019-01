Il leader del partito comunista si scaglia contro i sindaci anti-Salvini ed il PD: “Il popolo vi odia”

Rizzo contro i sindaci anti-Salvini ed il PD

Non le manda a dire Marco Rizzo, leader del Partito Comunista Italiano, ai sindaci italiani che hanno deciso di disapplicare il decreto sicurezza Salvini.

Rizzo, intervenuto a Coffee Break su La7, attacca la decisione dei sindaci di cercare di mettere i bastoni fra le ruote al governo. “Questa vicenda dei porti, dei sindaci e di Salvini è paradigmatica del perché la sinistra sia scomparsa o stia scomparendo in questo Paese. Questi sindaci, che ormai si muovono in campagna elettorale, intanto non hanno le prerogative, perché l’apertura dei porti è competenza del ministero delle Infrastrutture” commenta Rizzo.

“I sindaci fanno campagna elettorale”

Secondo Rizzo, i sindaci in questione starebbe facendo la voce grossa per fare campagna elettorale e farsi pubblicità, ma non si sono mai battuti per i diritti del loro popolo. “Ma avete visto qualche sindaco di pseudosinistra rompere il patto di stabilità e i vincoli del pareggio di bilancio voluti dalla Ue o, ad esempio, aumentare il numero dei dipendenti comunali in modo da risolvere problemi concreti di lavoro e di utenza nel proprio Comune? No. Avete mai visto questi sindaci di pseudosinistra fare una battaglia durissima per le case, visto che mancano specie nelle grandi città? Avete mai visto questi sindaci fare delle battaglie contro i grandi gruppi immobiliari che hanno decine di migliaia di alloggi sfitti, che consentono l’oscillazione del mercato degli affitti e delle case? No” commenta caustico Rizzo.

E lancia un messaggio alla sinistra perduta: “Questa è fuffa politica, propaganda. Salvini gioca facile. Poi viene anche aiutato, perché c’è Maurizio Martina che vuole fare il referendum, così avrà il 15%. E’ una roba da tafazzi. Gramsci si sta rivoltando nella tomba. La sinistra nasce sui temi del lavoro, del conflitto sociale, dello scontro tra capitali e lavoro. E invece questi fessi della sinistra stanno dietro ai diritti civili che sono i diritti della borghesia. (…) Tutto questo è la fine della sinistra”.

Rizzo risponde alla segretaria PD

La segretaria del PD di Milano, Silvia Roggiani, cerca di strappare a Rizzo un commento sulla Manovra. “Io penso tutto il male possibile di questa manovra, a partire dal reddito di cittadinanza, che trasforma i lavoratori possibili in consumatori che stanno in una gabbietta e ricevono un reddito per un certo periodo” commenta Rizzo.

“Il problema è che quelli che c’erano prima, cioè voi, non solo non hanno fatto nulla sul lavoro, ma hanno anche strizzato l’occhio alle banche e ai grandi poteri. E il popolo nelle periferie vi odia. Avete distrutto la sinistra, a partire da Occhetto che ha sciolto il Pci per arrivare a Renzi che ha costruito questo grande casino”.