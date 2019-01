Kate Middleton pronta a ricoprire il ruolo di Regina consorte? Il “sorpasso” su Camilla

Kate Middleton pronta a ricoprire il ruolo di Regina? Parla una fonte da palazzo

Kate Middleton pronta a ricoprire il ruolo di Regina. Questo è quanto avrebbe rivelato al Daily Star Online una persona molto vicina agli ambienti della corte inglese.

Pare scontato, quindi, che a Buckingham ci si stia preparando alla futura dipartita della Regina dando per scontato che Carlo abdicherà in favore del figlio William e della consorte Kate.

Kate Middleton pronta a ricoprire il ruolo di Regina consorte? Ci sono i segnali del cambio di status

Secondo fonti attendibili e molto vicine all’ambiente reale inglese, Kate Middleton si sta preparando a diventare la prossima regina consorte d’Inghilterra. Dopo la dipartita di Queen Elizabeth, pare proprio che il ruolo che spetterebbe a Camilla (per la quale, però, Carlo vorrebbe addirittura il ruolo di Regina) sarà direttamente ricoperto da Sua Eccellenza la Regina Caterina.

Charlie Proctor, direttore del Royal Center, ha rivelato che Kate si sta preparando a diventare Regina consorte, seguendo le orme e la preparazione del marito: “Come regina consorte, le principali responsabilità di Kate saranno quelle di sostenere il marito partecipando agli impegni e facendo visite all’estero. William si sta preparando a diventare re sin da quando era un adolescente. È la cosa più sensata da fare: non si sa mai quando si potrebbe salire sul trono. Come tale, Kate si è anche preparata per diventare regina. Questa preparazione verrà principalmente sotto forma di lavori dietro le quinte come partecipare alle riunioni. Ma ci sono anche segni pubblici del suo cambiamento di ruolo (….)”.

Ci sono dei piccoli segnali, evidenti, del cambiamento di status al quale si sta preparando Kate Middleton. Ad esempio, nel giorno del Remembrance Sunday Kate si è affacciata dal balcone stando vicina alla Regina e a Camilla.

Anche se, a quanto pare, la futura regina consorte avrebbe espresso il suo desiderio che ciò avvenga il più tardi possibile per potersi adesso occupare della sua famiglia ed avere il tempo di accudire i suoi tre figli, ancora piccoli. Smentita, inoltre, la notizia di una possibile quarta gravidanza della Duchessa di Cambridge.

Maria Mento