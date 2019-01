Principessa Charlotte e la somiglianza formidabile con Lady D: ecco la foto

Somiglianza tra la Principessa Charlotte e Lady Diana

Trovare somiglianze tra i diversi vip sembra essere diventato uno dei passatempi preferiti dei fans di tutto il mondo. Questo passatempo non poteva non includere anche la Royal Family. Negli ultimi tempi è molto chiacchierata per quello che è stato considerato il matrimonio dell’anno! Facciamo riferimento, naturalmente, al matrimonio tra il principe Henry e Megan Markle.

Già altre volte sono state trovate delle somiglianze indiscutibili: Henry, ad esempio, somiglia a nonno Filippo da giovane! Anche la piccola principessa di casa Windsor, la principessa Charlotte, non è stata risparmiata! Pare che la piccolina somigli molto alla defunta nonna, l’elegante Lady Diana, come afferma il tabloid Express.

Prove inconfutabili: la cartolina di Natale della Famiglia Reale

Come ogni anno a Natale la Famiglia Reale si concede una foto ricordo, la cosiddetta cartolina di Natale, che ritrae tutta la famiglia che per l’occasione si riunisce. Quest’anno la location dell’evento è la dimora di Ammer Hall in Northfolk ed è possibile trovare la foto su Twitter. I reali inglesi possiedono infatti un account ufficiale, grazie ai quali rendono partecipi i propri sudditi.

Ed è proprio prendendo visione di questa cartolina di Natale che i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza incredibile tra la Principessa Charlotte e la nonna Lady Diana. A tal proposito l’account di Instagram “uk.royalfamily” ha diffuso un collage di foto della principessa Charlotte e di Lady D. Inutile dire che le due principesse sono identiche: stessa espressione, stesso sorriso e medesimo sguardo basso ma comunque vispo. Non sono mancati i commenti da parte degli utenti di Instagram. Eccone alcuni:

“è la gemella di sua nonna”

“Diana sarebbe proprio felice dei suoi figli e dei suoi nipoti”

Altri ancora affermano come la Principessa Charlotte sia invece uguale a suo padre William!