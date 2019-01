Top model trovata morta in casa: i messaggi criptici su Instagram prima del suicidio

Il mondo della moda è sotto shock per il ritrovamento senza vita della top model Annalise Braakensiek, trovata morta nella sua abitazione dopo aver lasciato una serie di messaggi criptici su Instagram. La nota modella australiana non dava sue notizie da giorni come confermato dai suoi amici di Sydney: per questo è stata allertata la polizia che ha scoperto il suo corpo senza vita.

Top model morta, probabile suicidio

La 45enne aveva alle spalle la separazione dal marito Danny Goldberg, dopo un matrimonio durato 16 anni e nei giorni antecedenti il suo ritrovamento ha postato una serie di strani e preoccupanti messaggi sul noto social network dedicato alla condivisione di foto e video. In uno degli ultimi post pubblicati nel suo profilo, che conta 38mila follower, la top model ha scritto, “tutto sembra essere contorto e capovolto al momento”. Per poi aggiungere, “le sfide della vita sono profonde, oscure, difficili, impegnative e spaventose ultimamente, per me e per tanti altri che conosco. Ma oggi è un nuovo giorno, quest’anno ho anche ottenuto una serie di preziosi lavori e fatto alcuni importanti viaggi vivendo le esperienze migliori della mia vita, sono molto grata di ciò”. “Ecco quindi la felicità e la luce, possibilità infinite e nuovi inizi”.

Gli ultimi messaggi sui social network

Il 23 novembre Annalize ha condiviso un post del RUOK, associazione benefica australiana per la prevenzione del suicidio, della quale era ambasciatrice. “Dobbiamo rompere il silenzio legato alla depressione – ha sottolineato in quell’occasione – perchè accade anche ai migliori di noi e nelle peggiori situazioni. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti voi che mi avete aiutato nonostante le mie nuvole scure. Ora sono abbastanza forte per aiutare i miei cari che sfortunatamente non si trovano in questo momento nel ‘posto’ migliore”. Purtroppo la depressione ha, con tutta probabilità, avuto la meglio.